المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:42 م 09/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك

يفتتح نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية، في مرحلة دور المجموعات، بمواجهة نادي زيسكو يونايتد الزامبي، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأوقعت القرعة نادي الزمالك في المجموعة الرابعة، برفقة كلا من: المصري، زيسكو يونايتد الزامبي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة.. صدام مع زيسكو في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهته الأولى ضد زيسكو يونايتد الزامبي، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد، يوم 23 نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره، عقب خسارة نهائي كأس السوبر المصري، على حساب نظيره الأهلي، بهدفين دون رد.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق لقب الكونفدرالية، للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج باللقب في مناسبتين من قبل.

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك المقبلة

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
ليفربول

ليفربول

77

عرضية لليفربول من ركنية نفذها محمد صلاح وارتقاء وابعاد من دفاع السيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
