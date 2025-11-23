يفتتح نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية، في مرحلة دور المجموعات، بمواجهة نادي زيسكو يونايتد الزامبي، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأوقعت القرعة نادي الزمالك في المجموعة الرابعة، برفقة كلا من: المصري، زيسكو يونايتد الزامبي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة.. صدام مع زيسكو في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهته الأولى ضد زيسكو يونايتد الزامبي، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد، يوم 23 نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره، عقب خسارة نهائي كأس السوبر المصري، على حساب نظيره الأهلي، بهدفين دون رد.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق لقب الكونفدرالية، للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج باللقب في مناسبتين من قبل.