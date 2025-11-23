بدأ نادي الزمالك مبكرا إجراءات سفر لاعبيه إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايرز تشيفز في الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع زيسكو الزامبي مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 30 من نفس الشهر ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الزمالك يبدأ مبكرًا في تجهيز إجراءات سفر الفريق الأول إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز، لتفادي تكرار أزمة عدم سفر بعض اللاعبين التي حدثت مؤخرًا".

وأضاف المصدر أن الزمالك حرص على إنهاء إجراءات اللاعبين الأجانب بالتحديد لإتاحة لهم فرصة السفر إلى جنوب أفريقيا.

وكان الزمالك قد عانى في الموسم الماضي من غياب لاعبه المغربي محمود بنتايك إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلينبوش، بسبب عدم حصوله على إقامة سارية في مصر.

ويتواجد نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية رفقة زيسكو وكايزر تشيفز.

يشار إلى أن نادي الزمالك تعرض للهزيمة من الأهلي يوم الأحد الماضي، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

ويتطلع نادي الزمالك للتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التي ودعها في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي أمام فريق ستيلينبوش.