حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-26.

حكام مباراة الزمالك وزيسكو

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي مباراة الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، و رشيد وايس بوراله مساعدين و محمود ناصر حسين حكم رابع، فيما اختار كاف، الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد خسر لقب كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي، بعدما خسر النهائي بنتيجة 2-0، الأسبوع الماضي.