يترقب عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق مواجهة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

تدور فعاليات لقاء الزمالك أمام زيسكو، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد 23 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

يحين موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025 على ملعب القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قناة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدايةً من دور المجموعات، وستُذاع مباراة الزمالك وزيسكو عبر قناة beIN Sports HD 5.

ونستعرض لكم في هذا التقرير بعض الأرقام الهامة قبل صدام الزمالك أمام زيسكو على النحو التالي..

الزمالك يتفوق تاريخيًا على زيسكو

تواجه الزمالك مع زيسكو الزامبي مرتين سابقتين، خلال نسخة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وقد تفوق الفارس الأبيض.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة الأولى بين زيسكو والزمالك، بنتيجة (1-1)، على ملعب النادي الزامبي، بينما تفوق الأبيض بثنائية في اللقاء الذي أقيم في القاهرة.

اكتساح أبيض للفرق الزامبية

مواجهات الزمالك أمام الفرق الزامبية تشهد تفوق الفارس الأبيض، حيث واجه نظيره نكانا الزامبي من قبل خلال 4 مناسبات، وتفوق في مواجهتين، وفرض التعادل الإيجابي نفسه في مباراتين، خلال نسختي دوري أبطال أفريقيا 2002 و2014.

بينما التقى نادي الزمالك مع نظيره موفوليرا واندررز في مناسبتين، على صعيد دوري أبطال أفريقيا 1997، وتمكن رجال الفارس الأبيض من تحقيق الفوز خلالهما.

صراع القيمة السوقية

ويتفوق الزمالك على منافسه القادم، زيسكو، في صراع القيمة السوقية بشكل واضح، حيث تبلغ قيمة الأبيض السوقية 15.45 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفريق الزامبي 725 ألف يورو فقط.

ويتصدر الجناح البرازيلي خوان بيزيرا قائمة الأعلى قيمة سوقية في الزمالك، بقيمة 1.50 مليون يورو، ويليه الفلسطيني عدي الدباغ، بقيمة 1.20 مليون يورو.

بينما يتصدر الزامبي كيلفين كامبامبا قائمة الأعلى في صفوف زيسكو (200 ألف يورو)، ويأتي من بعده مواطنه جيفت بروسبر مفاندي بـ 175 ألف يورو.

متوسط الأعمار

يبلغ متوسط الأعمار داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 26.6 عامًا، بينما يصل متوسط أعمار لاعبي زيسكو الزامبي 27.5 عامًا.