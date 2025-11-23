المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"سلاح التاريخ والقيمة السوقية".. أرقام ترجّح كفة الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:38 م 21/11/2025
الزمالك

الزمالك

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق مواجهة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

تدور فعاليات لقاء الزمالك أمام زيسكو، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد 23 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

يحين موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025 على ملعب القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قناة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدايةً من دور المجموعات، وستُذاع مباراة الزمالك وزيسكو عبر قناة beIN Sports HD 5.

ونستعرض لكم في هذا التقرير بعض الأرقام الهامة قبل صدام الزمالك أمام زيسكو على النحو التالي..

الزمالك يتفوق تاريخيًا على زيسكو

تواجه الزمالك مع زيسكو الزامبي مرتين سابقتين، خلال نسخة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وقد تفوق الفارس الأبيض.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة الأولى بين زيسكو والزمالك، بنتيجة (1-1)، على ملعب النادي الزامبي، بينما تفوق الأبيض بثنائية في اللقاء الذي أقيم في القاهرة.

اكتساح أبيض للفرق الزامبية

مواجهات الزمالك أمام الفرق الزامبية تشهد تفوق الفارس الأبيض، حيث واجه نظيره نكانا الزامبي من قبل خلال 4 مناسبات، وتفوق في مواجهتين، وفرض التعادل الإيجابي نفسه في مباراتين، خلال نسختي دوري أبطال أفريقيا 2002 و2014.

بينما التقى نادي الزمالك مع نظيره موفوليرا واندررز في مناسبتين، على صعيد دوري أبطال أفريقيا 1997، وتمكن رجال الفارس الأبيض من تحقيق الفوز خلالهما.

صراع القيمة السوقية

ويتفوق الزمالك على منافسه القادم، زيسكو، في صراع القيمة السوقية بشكل واضح، حيث تبلغ قيمة الأبيض السوقية 15.45 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفريق الزامبي 725 ألف يورو فقط.

ويتصدر الجناح البرازيلي خوان بيزيرا قائمة الأعلى قيمة سوقية في الزمالك، بقيمة 1.50 مليون يورو، ويليه الفلسطيني عدي الدباغ، بقيمة 1.20 مليون يورو.

بينما يتصدر الزامبي كيلفين كامبامبا قائمة الأعلى في صفوف زيسكو (200 ألف يورو)، ويأتي من بعده مواطنه جيفت بروسبر مفاندي بـ 175 ألف يورو.

متوسط الأعمار

يبلغ متوسط الأعمار داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 26.6 عامًا، بينما يصل متوسط أعمار لاعبي زيسكو الزامبي 27.5 عامًا.

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية زيسكو الزامبي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg