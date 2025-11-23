قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين البرتغالي فابيو نونو محللًا للأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبدأ فابيو نونو مهام عمله مع الجهاز الفني للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

ويأتي التعاقد مع فابيو نونو، بدلًا من محمد علاء الذي أعلن رحيله عن نادي الزمالك.

وسبق وأن عمل فابيو نونو في الكثير من الأندية، أبرزها الرجاء المغربي، مودرن سبورت، وبوافيستا البرتغالي، وحسنية أغادير المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويقود أحمد عبد الرؤوف تدريب نادي الزمالك، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وخاض أحمد عبد الرؤوف 3 مباريات مع نادي الزمالك، حيث فاز في مباراتين وخسر أخرى بلقب كأس السوبر المصري.