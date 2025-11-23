المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

سبق له العمل في مودرن سبورت.. الزمالك يعلن تعيين فابيو نونو محللًا للأداء

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:28 م 22/11/2025
فابيو نونو

فابيو نونو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين البرتغالي فابيو نونو محللًا للأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبدأ فابيو نونو مهام عمله مع الجهاز الفني للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

ويأتي التعاقد مع فابيو نونو، بدلًا من محمد علاء الذي أعلن رحيله عن نادي الزمالك.

وسبق وأن عمل فابيو نونو في الكثير من الأندية، أبرزها الرجاء المغربي،  مودرن سبورت، وبوافيستا البرتغالي، وحسنية أغادير المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويقود أحمد عبد الرؤوف تدريب نادي الزمالك، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وخاض أحمد عبد الرؤوف 3 مباريات مع نادي الزمالك، حيث فاز في مباراتين وخسر أخرى بلقب كأس السوبر المصري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية أحمد عبد الرؤوف زيسكو الزامبي فابيو نونو

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

