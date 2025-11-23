المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

3 غيابات في صفوف الزمالك قبل مواجهة زيسكو بالكونفدرالية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:26 م 22/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك - صورة أرشيفية

تأكد غياب ثلاثة لاعبين من صفوف فريق الزمالك قبل مواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الزمالك مشواره في الكونفدرالية بمواجهة زيسكو، مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا فريقي المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويغيب محمد إسماعيل بعدما تعرض للإصابة بكدمة في أسفل الركبة، في المقابل يغيب الظهير المغربي محمود بنتايج بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية، بينما يشكو أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد منافسه زيسكو مساء غدٍ الأحد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى "الفارس الأبيض" إلى تقديم بداية قوية من أجل الصعود لدور الثمانية.

وكان فريق الزمالك صعد إلى دور المجموعات بالفوز على ديكيداها الصومالي ذهابًا في القاهرة بنتيجة 6-0، ثم الفوز في الإياب بنتيجة 1-0 في القاهرة وتحديدًا على ملعب "السلام".

الزمالك الكونفدرالية زيسكو محمد إسماعيل أحمد ربيع بنتايج

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg