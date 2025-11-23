تأكد غياب ثلاثة لاعبين من صفوف فريق الزمالك قبل مواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الزمالك مشواره في الكونفدرالية بمواجهة زيسكو، مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا فريقي المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويغيب محمد إسماعيل بعدما تعرض للإصابة بكدمة في أسفل الركبة، في المقابل يغيب الظهير المغربي محمود بنتايج بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية، بينما يشكو أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد منافسه زيسكو مساء غدٍ الأحد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى "الفارس الأبيض" إلى تقديم بداية قوية من أجل الصعود لدور الثمانية.

وكان فريق الزمالك صعد إلى دور المجموعات بالفوز على ديكيداها الصومالي ذهابًا في القاهرة بنتيجة 6-0، ثم الفوز في الإياب بنتيجة 1-0 في القاهرة وتحديدًا على ملعب "السلام".