افتتح الرواندي برونو موجيشا، لاعب المصري البورسعيدي، أهداف فريقه في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب المصري مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 57 بعدما راوغ لاعب المصري وتم عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليسددها موجيشا بقوة في الشباك.

ويعد هذا الهدف الأول للمصري في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، كما أنه هدف موجيشا الأول في الموسم الحالي وذلك بعدما لعب 12 مباراة فقط حتى الآن لم يسجل أي أهداف.

ورغم أن الجميع كان ينتظر الدفعة الهجومية للمصري إلا أن فريق كايزر تشيفز نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66 لتشتعل المباراة في 7 دقائق.

المصري يتواجد مع الزمالك في مجموعة واحدة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، رفقة زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

المصري يبحث في هذه النسخة عن التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعدما ودع المسابقة من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية على يد فريق سيمبا التنزاني، إذ انتصر عليه ذهابا بنتيجة 2-0 وتلقى الفريق البورسعيدي الهزيمة بركلات الترجيح في الإياب بنتيجة 4-1.