المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موجيشا يبادر والتعادل السريع.. مباراة المصري وكايزر تشيفز تشتعل في 7 دقائق

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:42 م 23/11/2025
المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي - صورة أرشيفية

افتتح الرواندي برونو موجيشا، لاعب المصري البورسعيدي، أهداف فريقه في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب المصري مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 57 بعدما راوغ لاعب المصري وتم عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليسددها موجيشا بقوة في الشباك.

ويعد هذا الهدف الأول للمصري في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، كما أنه هدف موجيشا الأول في الموسم الحالي وذلك بعدما لعب 12 مباراة فقط حتى الآن لم يسجل أي أهداف.

ورغم أن الجميع كان ينتظر الدفعة الهجومية للمصري إلا أن فريق كايزر تشيفز نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66 لتشتعل المباراة في 7 دقائق.

المصري يتواجد مع الزمالك في مجموعة واحدة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، رفقة زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

المصري يبحث في هذه النسخة عن التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعدما ودع المسابقة من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية على يد فريق سيمبا التنزاني، إذ انتصر عليه ذهابا بنتيجة 2-0 وتلقى الفريق البورسعيدي الهزيمة بركلات الترجيح في الإياب بنتيجة 4-1.

مباراة المصري القادمة
كايزر تشيفز المصري البورسعيدي الكونفدرالية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg