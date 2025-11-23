بدأ نادي المصري البورسعيدي دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1.

والتقى المصري البورسعيدي مع كايزر تشيفز مساء اليوم الأحد، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبادر برونو موجيشا بالتسجيل للمصري في الدقيقة 59، ثم أحرز الفريق الضيف هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق ديلان سولومونز، قبل أن يحرز محمد هاشم الهدف القاتل في الدقيقة 87 ويفوز المصري بأول 3 نقاط له في المجموعة.

وكان هناك حالة من الحذر الشديد من جانب الفريقين في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن مع التغييرات التي أجراها نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، نجح في حصد أول 3 نقاط في المجموعة.

وتأهل المصري إلى دور المجموعات بعدما تخطى عقبة الاتحاد الليبي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن ينتصر المصري في الإياب بنتيجة 2-1.

ويتواجد المصري في المجموعة الرابعة رفقة أندية: "الزمالك، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

وتنتظر فرق هذه المجموعة حتى مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي التي ستقام مساء اليوم الأحد من أجل التعرف على ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب المصري مع زيسكو الزامبي مساء يوم الأحد المقبل، قبل توقف جميع البطولات المحلية والقارية بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

للتعرف على ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا