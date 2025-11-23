المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بهدف الوقت القاتل.. المصري يهزم كايزر تشيفز في بداية مجموعات الكونفدرالية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:00 م 23/11/2025
المصري

المصري البورسعيدي - صورة أرشيفية

بدأ نادي المصري البورسعيدي دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1.

والتقى المصري البورسعيدي مع كايزر تشيفز مساء اليوم الأحد، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبادر برونو موجيشا بالتسجيل للمصري في الدقيقة 59، ثم أحرز الفريق الضيف هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق ديلان سولومونز، قبل أن يحرز محمد هاشم الهدف القاتل في الدقيقة 87 ويفوز المصري بأول 3 نقاط له في المجموعة.

وكان هناك حالة من الحذر الشديد من جانب الفريقين في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن مع التغييرات التي أجراها نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، نجح في حصد أول 3 نقاط في المجموعة.

وتأهل المصري إلى دور المجموعات بعدما تخطى عقبة الاتحاد الليبي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن ينتصر المصري في الإياب بنتيجة 2-1.

ويتواجد المصري في المجموعة الرابعة رفقة أندية: "الزمالك، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

وتنتظر فرق هذه المجموعة حتى مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي التي ستقام مساء اليوم الأحد من أجل التعرف على ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب المصري مع زيسكو الزامبي مساء يوم الأحد المقبل، قبل توقف جميع البطولات المحلية والقارية بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

للتعرف على ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك منتخب مصر كايزر تشيفز المصري البورسعيدي الكونفدرالية زيسكو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg