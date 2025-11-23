أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل كتيبة الفريق الأبيض، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مشوار القلعة البيضاء بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد تشكيل الزمالك تواجد أحمد شريف بصفة أساسية في خط الهجوم، بينما فضل عبد الرؤوف الإبقاء على نجمه المخضرم عبد الله السعيد، في مقاعد البدلاء.

ويستمر تواجد الحارس محمد عواد بصفة أساسية في حراسة مرمى الزمالك بعد تألقه بمنافسات كأس السوبر، على حساب محمد صبحي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد شريف، سيف الدين الجزيري، خوان بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.