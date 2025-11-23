المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: نقل دونجا للمستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وزيسكو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:40 م 23/11/2025
دونجا في مباراة الزمالك والجونة

نبيل عماد دونجا - لاعب وسط الزمالك

تعرض نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي الزمالك، لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد زيسكو الزامبي.

ويلعب الزمالك مع زيسكو على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسقط دونجا على أرضية الملعب في الدقيقة 65 وذلك بعد تدخل قوي مع لاعب زيسكو، ليتم تبديله بنزول محمود جهاد في الدقيقة 68.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أنه تم نقل دونجا مباشرة على نقالة من ملعب المباراة في سيارة الإسعاف المتجهة إلى المستشفى مباشرة ليتم الإطمئنان عليه.

دونجا لعب في الموسم الحالي مع نادي الزمالك في 10 مباريات بواقع 732 دقيقة، لم يسجل أي أهداف بل قدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تضم أيضا: "المصري البورسعيدي، زيسكو الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

وتعد إصابة دونجا ضربة قوية لمنتخب مصر الأول الذي يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الشهر المقبل في المغرب، حيث كان ينضم باستمرار لمعسكرات منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن.

كما يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لخوض بطولة كأس العرب التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل في قطر.

لمتابعة ما يحدث في المباراة باستمرار اضغط هنا

الزمالك دونجا الكونفدرالية زيسكو محمود جهاد

