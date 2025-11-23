المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الصدارة مصرية.. ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الجولة الأولى

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:03 م 23/11/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

بدأ نادي الزمالك رحلته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالفوز المثير بنتيجة 1-0 ضد فريق زيسكو الزامبي.

وانتصر الزمالك على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف انتصار الزمالك الوحيد بأقدام مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، من صناعة زميله ناصر ماهر، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة عجز حارس الضيوف عن التصدي لها، واستمرت نفس النتيجة في الشوط الثاني الذي فشل خلاله الفريقان في تسجيل الأهداف.

وشهدت المواجهة تألق حارس الضيوف الذي تصدى لعدة فرص من جانب أحمد شريف وناصر ماهر في الشوط الأول.

وتعرض الزمالك لضربة قوية في الشوط الثاني، بإصابة لاعب خط الوسط نبيل عماد دونجا، الذي غادر أرضية الملعب في عربة الإسعاف باكيًا.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من: "المصري البورسعيدي، زيسكو الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

وبات ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والمصري كالتالي:

المصري برصيد 3 نقاط.

الزمالك برصيد 3 نقاط.

كايزر تشيفز دون نقاط.

زيسكو دون نقاط.

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك المصري الكونفدرالية زيسكو

