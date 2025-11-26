يستعيد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لجهود لاعبه جاستون سيرينو أمام الزمالك في المواجهة المرتقبة ببطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وغاب سيرينو عن مباراة كايزر تشيفز ضد المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بسبب الإيقاف.

وقال الموقع الرسمي لكايزر تشيفز إن عودة اللاعب المخضرم جاستون سيرينو ستشكل دفعةً قويةً نظرا لخبراته في البطولات القارية.

وكان الزمالك افتتح دور المجموعات بالكونفدرالية بالفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، بينما خسر كايزر تشيفز من المصري البورسعيدي 2-1.

