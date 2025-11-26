المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كايزر تشيفز يستعيد جاستون سيرينو أمام الزمالك في الكونفدرالية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:36 م 26/11/2025
جاستون سيرينو

جاستون سيرينو - كايزر تشيفز

يستعيد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لجهود لاعبه جاستون سيرينو أمام الزمالك في المواجهة المرتقبة ببطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وغاب سيرينو عن مباراة كايزر تشيفز ضد المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بسبب الإيقاف.

وقال الموقع الرسمي لكايزر تشيفز إن عودة اللاعب المخضرم جاستون سيرينو ستشكل دفعةً قويةً نظرا لخبراته في البطولات القارية.

وكان الزمالك افتتح دور المجموعات بالكونفدرالية بالفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، بينما خسر كايزر تشيفز من المصري البورسعيدي 2-1.

للتعرف على نتائج مباريات الكونفدرالية اضغط هنا

 

 

 

