مواجهة حاسمة ودعوة للجماهير.. ماذا قال كايزر تشيفز عن موقعة الزمالك؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:32 م 26/11/2025
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

يرى نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أن مواجهة الزمالك ستكون حاسمة للفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وكان الزمالك افتتح دور المجموعات بالكونفدرالية بالفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، بينما خسر كايزر تشيفز من المصري البورسعيدي 2-1.

طالع ترتيب مجموعات الكونفدرالية من هنا

وقال كايزر تشيفز في تقرير عبر موقعه الرسمي إن الفريق يسعى إلى استعادة توازنه عندما يستضيف العملاق المصري الزمالك يوم السبت المقبل.

وأضاف أن اللاعبين يسعون لتعويض خسارتهم الافتتاحية بنتيجة 2-1 أمام المصري مساء الأحد الماضي.

وأكمل التقرير أن مباراة السبت قد تكون حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة ببطولة الكونفدرالية.

ويتوقع كايزر تشيفز حضور جماهيري كبير أمام الزمالك لمؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار.

ودعا كايزر تشيفز الجماهير في جنوب أفريقيا إلى دعم الفريق في هذه المباراة الحاسمة، وحثهم على الحضور بكثافة أمام الزمالك.

للتعرف على نتائج مباريات الكونفدرالية اضغط هنا

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية مباريات الزمالك ترتيب مجموعات الكونفدرالية

