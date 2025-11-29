يرى نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أن مواجهة الزمالك ستكون حاسمة للفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وكان الزمالك افتتح دور المجموعات بالكونفدرالية بالفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، بينما خسر كايزر تشيفز من المصري البورسعيدي 2-1.

وقال كايزر تشيفز في تقرير عبر موقعه الرسمي إن الفريق يسعى إلى استعادة توازنه عندما يستضيف العملاق المصري الزمالك يوم السبت المقبل.

وأضاف أن اللاعبين يسعون لتعويض خسارتهم الافتتاحية بنتيجة 2-1 أمام المصري مساء الأحد الماضي.

وأكمل التقرير أن مباراة السبت قد تكون حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة ببطولة الكونفدرالية.

ويتوقع كايزر تشيفز حضور جماهيري كبير أمام الزمالك لمؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار.

ودعا كايزر تشيفز الجماهير في جنوب أفريقيا إلى دعم الفريق في هذه المباراة الحاسمة، وحثهم على الحضور بكثافة أمام الزمالك.

