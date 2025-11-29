يلتقي نادي الزمالك مع مضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، على ملعب بيتر موكابا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، متسلحًا بتفوقه التاريخي على أصحاب الأرض.

والتقى الزمالك مع كايزر تشيفز في مواجهتين، خلال نسخة عام 1993 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري (دوري أبطال أفريقيا)، في إطار منافسات دور الـ16 لتلك النسخة.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب خارج أرضه بنتيجة 2-1، لكن أيمن منصور سجل هدفًا ثمينًا برأسه قبل نهاية اللقاء، كان بوابة الفريق الأبيض للعودة.

وأقيم لقاء الإياب على أرضية ملعب الجبل الأخضر، وانتصر فيه الزمالك بهدف نظيف، برأسية مهاجمه القناص أيمن منصور.

وتأهل الزمالك لربع نهائي البطولة القارية، مستفيدًا بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، ليواصل مشواره نحو تحقيق اللقب الثالث في تاريخه بالبطولة، عقب الانتصار على أشانتي كوتوكو الغاني بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز، في الثالثة من عصر السبت المقبل، بعد فوز الفريق الأبيض في الجولة الأولى على زيسكو بنتيجة 1-0، وخسارة كايزر تشيفز أمام المصري بنتيجة 2-1.