يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ليواجه نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، تنطلق في تمام الثالثة عصر غد السبت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

زي الزمالك ضد كايزر تشيفز

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز الجنوب، عن ارتداء ممثل مصر، زيه الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الزهري الغامق.

بينما على الجانب الآخر، سيرتدي كايزر تشيفز صاحب الأرض والضيافة، زيه المكون منالقميص الأصفر والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البنفسجي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الزمالك كان قد فاز على زيسكو الزامبي (1-0)، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات، ليحتل المركز الثاني خلف المصري المتصدر بأفضلية الأهداف المسجلة.