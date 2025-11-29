تحدث سيفيسيهلي ندلوفو، لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، عن مواجهة نادي الزمالك المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يحل ضيفًا على كايزر تشيفز، في تمام الثالثة عصر غد السبت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

لاعب كايزر تشيفز عن مواجهة الزمالك

وقال ندلوفو في تصريحات مرسلة إلى وسائل الإعلام: "نتطلع إلى تصحيح أنفسنا، وننظر إلى مباراة السبت، لأننا ندرك مدى أهميتها بالنسبة لنا، نحن نعرف أهدافنا جيدًا".

أضاف: "نأمل أن يبذل اللاعبون قصاري جهدهم ويتأكدوا من قدرتهم على تحقيق الفوز على أرضنا وأمام جماهيرنا".

واختتم تصريحاته: "نحتاج للعودة إلى مستوانا الطبيعي، والتأكد من قدرتنا على الفوز بالمباريات، الانتصار أمر هام بالنسبة لنا، لأنه يتعين علينا كل يوم أن نصنع تاريخًا مع النادي، لذا بالتأكيد سنقاتل في المباراة".

الزمالك كان قد فاز على زيسكو الزامبي (1-0)، في مباراة الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني خلف المصري المتصدر بأفضلية الأهداف المسجلة.

بينما كايزر تشيفز سقط على ملعب المصري البورسعيدي (2-1)، في مباراة استضافها استاد السويس الجديد، الأحد الماضي.