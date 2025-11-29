ظهرت معاناة نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أمام الزمالك، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فرحة لم تدم

تمكن سيف الدين الجزيري، من وضع الزمالك في المقدمة أمام كايزر تشيفز مبكرًا، بعد أن تمكن التونسي من هز شباك الفريق الجنوب أفريقي بالدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وجاء هدف الجزيري بعد كرة عرضية مرسلة من الرواق الأيمن، عن طريق ناصر ماهر لتصل إلى محمد إسماعيل الذي وجه الكرة تجاه المرمى، إلا أن مدافع كايزر تشيفز أبعد الكرة عن شباك فريقه، لتصل إلى التونسي الذي لم يتردد في التسجيل.

حاول كايزر تشيفز التسجيل سريعًا، إذ أطلق جاستن سيرينو تسديدة قوية من مسافة بعيدة ارتطمت في قائم الزمالك قبل أن تتخذ مسارها إلى خارج الملعب.

المعاناة الحقيقية ظهرت بعد أن تعرض برادلي كروس للإصابة في الدقيقة 14، ليغادر اللاعب ملعب المباراة، وحل باسيكا ماكو بدلًا منه.

وتعرض كايزر تشيفز لضربة قوية جديدة بعد إصابة جاستن سيرينو، واضطر الأخير لمغادرة أرضية الميدان ليشارك مفوندو فيلاكازي بدلًا منه.

وكان وضع نادي كايزر تشيفز آماله على جاستن سيرينو، خلال مباراة الزمالك، وظهر ذلك خلال تصريحات سيدريك كازي، المدرب المساعد للفريق الجنوب أفريقي.

وقال سيدريك كازي: "أعتقد أنه أمر جيد جدًا بالنسبة لنا أن نستعيد لاعبًا يمتلك ما يمتلكه سيرينو من إمكانات وخبرة في هذه المرحلة من المنافسة".

وأضاف مدرب كايزر تشيفز: "كونه سبق وأن فاز بدوري الأبطال، فذلك سيعود بالنفع علينا، وعلى زملائه أيضًا، وعلى الفريق ككل".