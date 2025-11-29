المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

خطأ قاتل.. صبحي يطعن الزمالك ويمنح كايزر تشيفز "هدف +90"

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:11 م 29/11/2025
محمد صبحي

محمد صبحي حارس مرمى الزمالك

خطف نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلًا مثيرًا أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وفشل فريق الزمالك في الحفاظ على تقدمه، إذ نجح كايزر تشيفز في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة، بعد خطأ غير متعمد من حارس مرمى الأبيض محمد صبحي.

خطأ قاتل من محمد صبحي

استمر ضغط نادي كايزر تشيفز على الزمالك، في الدقائق الأخيرة من المباراة، حتى نجح أصحاب الأرض في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+6.

وتوغل ديلون سولومونز، لاعب كايزر تشيفز، في الرواق الأيمن ونجح في إرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، اصطدمت في قدم محمود بنتايك الظهير الأيسر للأبيض.

وغيرت الكرة مسارها لتتجه صوب مرمى الزمالك، وأخفق محمد صبحي في احتضان الكرة بغرابة، لتسقط من يده متهادية في شباكه، ليعادل كايزر تشيفز النتيجة في الوقت القاتل.

كان قد تقدم الزمالك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد ارتداد الكرة من دفاعات فريق كايزر تشيفز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية كأس الكونفدرالية محمد صبحي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

