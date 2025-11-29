خطف نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلًا مثيرًا أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وفشل فريق الزمالك في الحفاظ على تقدمه، إذ نجح كايزر تشيفز في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة، بعد خطأ غير متعمد من حارس مرمى الأبيض محمد صبحي.

خطأ قاتل من محمد صبحي

استمر ضغط نادي كايزر تشيفز على الزمالك، في الدقائق الأخيرة من المباراة، حتى نجح أصحاب الأرض في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+6.

وتوغل ديلون سولومونز، لاعب كايزر تشيفز، في الرواق الأيمن ونجح في إرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، اصطدمت في قدم محمود بنتايك الظهير الأيسر للأبيض.

وغيرت الكرة مسارها لتتجه صوب مرمى الزمالك، وأخفق محمد صبحي في احتضان الكرة بغرابة، لتسقط من يده متهادية في شباكه، ليعادل كايزر تشيفز النتيجة في الوقت القاتل.

كان قد تقدم الزمالك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد ارتداد الكرة من دفاعات فريق كايزر تشيفز.