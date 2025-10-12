المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

0 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الأهلي يتفوق على ريد ستار الإيفواري في بطولة أفريقيا لليد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:55 م 12/10/2025
يد الأهلي

فريق يد الأهلي

حسم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي تفوقه أمام نظيره ريد ستار الإيفواري، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وتفوق فريق الأهلي على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة (29-12)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

الأهلي يعبر ريد ستار

ظهر تفوق فريق الأهلي بوضوح على ريد ستار الإيفواري في الشوط الأول من المباراة، حيث أنهت كتيبة ديفيد ديفيز النصف الأول من اللقاء بنتيجة (15-7).

ووسع فريق الأهلي الفارق أمام ريد ستار الإيفواري في الشوط الثاني من المباراة، إذ انتهى اللقاء بفوز كتيبة ديفيد ديفيز بنتيجة (29-12).

كان قد حسم الأهلي تفوقه أمام ميكيلي الإثيوبي، بنتيجة (41-11) في المباراة التي جمعت بينهما في مستهل مشوار الأحمر في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

ووصل فريق الأهلي إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء الماضي، للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وحرصت كتيبة ديفيد ديفيز حينها على حضور مباراة منتخب مصر لمساندته أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي ريد ستار بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

مباشر
مصر

مصر

0 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

9

هدف ضائع لمنتخب مصر بعد توغل من زيزو ويمرر الكرة عرضية ويقابلها مصطفى محمد بتسديدة من أمام المرمى ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
