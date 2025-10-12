حسم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي تفوقه أمام نظيره ريد ستار الإيفواري، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وتفوق فريق الأهلي على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة (29-12)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

الأهلي يعبر ريد ستار

ظهر تفوق فريق الأهلي بوضوح على ريد ستار الإيفواري في الشوط الأول من المباراة، حيث أنهت كتيبة ديفيد ديفيز النصف الأول من اللقاء بنتيجة (15-7).

ووسع فريق الأهلي الفارق أمام ريد ستار الإيفواري في الشوط الثاني من المباراة، إذ انتهى اللقاء بفوز كتيبة ديفيد ديفيز بنتيجة (29-12).

كان قد حسم الأهلي تفوقه أمام ميكيلي الإثيوبي، بنتيجة (41-11) في المباراة التي جمعت بينهما في مستهل مشوار الأحمر في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

ووصل فريق الأهلي إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء الماضي، للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وحرصت كتيبة ديفيد ديفيز حينها على حضور مباراة منتخب مصر لمساندته أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم.