حسم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي تفوقه أمام نظيره اتحاد النواصر المغربي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وتفوق فريق سيدات اليد بالأهلي على نظيره اتحاد النواصر بنتيجة (47-17) في المباراة التي جرت بينهما في ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية، ليحسم تأهله إلى دور ربع النهائي من المسابقة.

سيدات الأهلي في ربع النهائي

ظهر فريق الأهلي بشكل مميز خلال الشوط الأول من المباراة، إذ تمكن من التفوق على اتحاد النواصر بنتيجة (20-7).

ونجح فريق الأهلي في توسيع الفارق أمام اتحاد النواصر إلى 30 هدفًا مع صافرة نهاية المباراة، إذ انتهى اللقاء بتفوق سيدات الأحمر على أصحاب الأرض بنتيجة (47-17).

كان قد حقق فريق سيدات الأهلي الفوز في مباراته الأولى أمام كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة (34 - 21)، قبل أن يكرر تفوقه أمام اتحاد النواصر.

ويضم فريق سيدات يد الأهلي، الأسماء التالية: نوال خليل، نصرة عيد، رحمة محمد، رنا راضي، تقى كامل، ليلى حماد، ملك أحمد، فرح حازم، شهد الشواربي، آلاء صابر، روان سعيد، أمينة عاطف، سهيلة خالد، نوران خالد، كاتالا إيزابيل، دولوريس روزاريو.