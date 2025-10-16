المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كرة يد.. سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:37 م 16/10/2025
فريق الأهلي لكرة اليد - سيدات

فريق الأهلي لكرة اليد - سيدات

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 40- 30، في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس.

أقيمت المباراة داخل صالة النواصر في المغرب، وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 17 – 16.

وفي الشوط الثاني زادت سيدات الأهلي من حصيلة أهدافهن في الشوط الثاني، ليحسم الفريق الأحمر اللقاء بنتيجة 40 - 30، ويتأهل للدور نصف النهائي.

وتضم بعثة "سيدات يد الأهلي" المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.

سيدات الأهلي يد الأهلي بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات

أخبار تهمك

التعليقات

