كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موعد إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

ويلعب بيراميدز السوبر الأفريقي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما حصل نهضة بركان على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

موعد مقترح للسوبر الأفريقي

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن كاف حدد يومي 18 أو 19 أكتوبر المقبل، موعدًا مقترحًا لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي في القاهرة.

ومن المفترض أن يحسم الاتحاد الأفريقي، الموعد النهائي للسوبر الأفريقي، بحسب ما ذكرت الصحيفة المغربية.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صباح اليوم السبت، اجتماعًا بنيروبي العاصمة الكينة.

بيراميدز بطلا لأول مرة

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

بينما حصل نهضة بركان على لقب الكونفدارلية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز على سيمبا التنزاني في المباراة النهائي.

الحلم أصبح واقعا.. بيراميدز يتوج بدوري أبطال أفريقيا أمام صنداونز (فيديو)

والجدير بالذكر أن السوبر الأفريقي في آخر 5 نسخ، أقيم بين قطر والسعودية، وفق اتفاقيه وقعت مع الاتحاد الأفريقي.