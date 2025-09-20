استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد وملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، والذي من المقرر أن يجمع بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية.

ويجمع كأس السوبر الأفريقي، بين نادي بيراميدز بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد كأس السوبر الأفريقي

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إعادة إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي، في ملعب الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد أن استضافها ملعب محايد خلال النسخ الـ7 الماضية.

وأخطر "كاف" نادي بيراميدز باستضافته مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ليقام اللقاء بذلك في ملعب 30 يونيو.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي، إذ ستقام المواجهة يوم 18 شهر أكتوبر المقبل.

من يتوج بالسوبر الأفريقي؟

حقق نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-2) بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

وتوج نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية، بعد أن حسم اللقب أمام نظيره سيمبا التنزاني بنتيجة (3-1) بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.