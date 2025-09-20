المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد 7 نسخ خارج القارة.. بيراميدز يعيد السوبر الأفريقي لملعب بطل دوري الأبطال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:56 م 20/09/2025
السوبر الأفريقي

كأس السوبر الأفريقي

يعود كأس السوبر الأفريقي إلى معقل بطل دوري أبطال أفريقيا، مرة أخرى، من بوابة مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، في النسخة المرتقبة لعام 2025 الجاري.

بيراميدز كشف في وقت سابق أن المباراة السوبر الأفريقي 2025، ستقام على ملعب الدفاع الجوي، بالقاهرة.. طالع التفاصيل من هنا

مكان كأس السوبر الأفريقي

عودة إقامة البطولة على ملعب بطل دوري أبطال أفريقيا، تأتي بعد غياب، منذ السوبر الأفريقي لموسم 17-18، الذي حسمه الوداد بطل دوري الأبطال على حساب مازيمبي المتوج بالكونفدرالية (1-0).

بينما بعد هذه النسخة، أقيمت 7 نسخ من كأس السوبر الأفريقي خارج القارة السمراء، بداية من بطولة 18-19، وجاءت كما يلي:

18-19: الترجي والرجاء (قطر).

19-20: الترجي والزمالك (قطر).

20-21: الأهلي ونهضة بركان (قطر).

21-22: الأهلي والرجاء (قطر).

22-23: الوداد ونهضة بركان (مكان محايد - ملعب مولاي عبدالله).

هذه النسخة الوحيدة التي شهدت استثناء بإقامتها داخل أفريقيا، خاصة وأن الفريقين من المغرب، ولكن تم اللجوء لإقامته على ملعب محايد، باعتبار أن ستاد محمد الخامس هو معقل الوداد، بينما النهضة يلعب على الملعب البلدي ببركان

23-24: الأهلي واتحاد العاصمة (السعودية).

24-25: الأهلي والزمالك (السعودية).

وكان بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب صنداونز الجنوب أفريقي، بينما نهضة بركان توج بكأس الكونفدرالية بهزيمة سيمبا التنزاني.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
بيراميدز نهضة بركان كأس السوبر الأفريقي مباراة بيراميدز ونهضة بركان

