يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية غدا، الأحد، في إطار تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي الحالية استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تشهد خوض عديد من المواجهات الهامة في مختلف البطولات.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره نادي (وي) والذي يخوض مباريات دوري المحترفين، في مواجهة ودية تقام في الخامسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

المباراة الودية تأتي في إطار تجهيزات بطل أفريقيا لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويلعب بيراميدز أمام نهضة بركان، يوم 18 أكتوبر الجاري على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، في مباراة تقام على ستاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد تخطى الجيش الرواندي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز ذهابًا وإيابًا.