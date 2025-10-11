المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

استعدادًا لنهائي السوبر الأفريقي.. بيراميدز يخوض مباراة ودية أمام وي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:25 م 11/10/2025
لاعبو فريق بيراميدز

بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية غدا، الأحد، في إطار تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي الحالية استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تشهد خوض عديد من المواجهات الهامة في مختلف البطولات.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره نادي (وي) والذي يخوض مباريات دوري المحترفين، في مواجهة ودية تقام في الخامسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

المباراة الودية تأتي في إطار تجهيزات بطل أفريقيا لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويلعب بيراميدز أمام نهضة بركان، يوم 18 أكتوبر الجاري على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، في مباراة تقام على ستاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد تخطى الجيش الرواندي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز ذهابًا وإيابًا.

السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

