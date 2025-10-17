المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بدون رمضان صبحي وأوباما.. قائمة بيراميدز ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:24 م 17/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة السوبر الأفريقي 2025 ضد نهضة بركان.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي في كأس السوبر الأفريقي 2025.

ويحلم بيراميدز باللقب الأول له في السوبر الأفريقي، بينما توج نهضة بركان بنسخة 2022.

ويغيب عن صفوف الفريق السماوي الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال بسبب الإصابة، بالإضافة إلى يوسف أوباما.

السوبر الأفريقي 2025.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل؟

وجاءت قائمة بيراميدز في السوبر الأفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي- محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء، كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي-عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة-مصطفى زيكو- إيفرتون دا سيلفا- محمد رضا بوبو-بلاتي توريه-مصطفى فتحي-أحمد توفيق-محمود دونجا-مهند لاشين-محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي-مروان حمدي-دودو الجباس

قبل موقعة بيراميدز ونهضة بركان.. السوبر الأفريقي "مصري 100%" أمام الأندية المغربية

السوبر الأفريقي رمضان صبحي بيراميدز نهضة بركان الأهرام ضد نهضة بركان موعد مباراة السوبر الأفريقي

