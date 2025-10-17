أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة السوبر الأفريقي 2025 ضد نهضة بركان.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي في كأس السوبر الأفريقي 2025.

ويحلم بيراميدز باللقب الأول له في السوبر الأفريقي، بينما توج نهضة بركان بنسخة 2022.

ويغيب عن صفوف الفريق السماوي الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال بسبب الإصابة، بالإضافة إلى يوسف أوباما.

وجاءت قائمة بيراميدز في السوبر الأفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي- محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء، كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي-عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة-مصطفى زيكو- إيفرتون دا سيلفا- محمد رضا بوبو-بلاتي توريه-مصطفى فتحي-أحمد توفيق-محمود دونجا-مهند لاشين-محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي-مروان حمدي-دودو الجباس

