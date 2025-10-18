تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، حيث يلتقي بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، مع نهضة بركان، بطل كأس الكونفيدرالية، على ملعب 30 يونيو.

ويشهد اللقاء مواجهة مثيرة بين فريق مصري طموح حقق إنجازاً تاريخياً، وفريق مغربي يسعى لتعزيز سجله القاري بلقب ثانٍ في المسابقة.

صعود بيراميدز المذهل نحو العرش الأفريقي

تأسس نادي بيراميدز عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت، وسرعان ما برز كقوة صاعدة في الكرة المصرية، بفضل تركيزه على اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين.

في عام 2018، تحول النادي إلى بيراميدز إف سي وانتقل إلى القاهرة، ليبدأ رحلة تنافسية مذهلة.

بعد تتويجه بلقب كأس مصر 2024، حقق النادي مفاجأة مدوية بإحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.

ورغم خسارته نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان عام 2020، يدخل بيراميدز هذا النهائي بطموح كبير لتحقيق أول ألقابه في السوبر الأفريقي.

نهضة بركان.. متخصص الكؤوس القارية

يمتلك نهضة بركان سجلاً قوياً في البطولات الأفريقية، حيث أحرز لقب كأس الكونفيدرالية ثلاث مرات أعوام 2020 و2022 والموسم الماضي، مما يعكس قوته وثباته على الساحة القارية.

الفريق المغربي، الذي يشارك في السوبر الأفريقي للمرة الثانية، يطمح لتكرار إنجازه عام 2020 والظفر باللقب على حساب بيراميدز.