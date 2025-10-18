المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
18:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صراع القارة.. بيراميدز يواجه نهضة بركان في نهائي تاريخي للسوبر الأفريقي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:34 م 17/10/2025
بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يواجه نهضة بركان على ملعب 30 يونيو

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، حيث يلتقي بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، مع نهضة بركان، بطل كأس الكونفيدرالية، على ملعب 30 يونيو.

ويشهد اللقاء مواجهة مثيرة بين فريق مصري طموح حقق إنجازاً تاريخياً، وفريق مغربي يسعى لتعزيز سجله القاري بلقب ثانٍ في المسابقة.

صعود بيراميدز المذهل نحو العرش الأفريقي

تأسس نادي بيراميدز عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت، وسرعان ما برز كقوة صاعدة في الكرة المصرية، بفضل تركيزه على اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين.

في عام 2018، تحول النادي إلى بيراميدز إف سي وانتقل إلى القاهرة، ليبدأ رحلة تنافسية مذهلة.

بعد تتويجه بلقب كأس مصر 2024، حقق النادي مفاجأة مدوية بإحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.

ورغم خسارته نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان عام 2020، يدخل بيراميدز هذا النهائي بطموح كبير لتحقيق أول ألقابه في السوبر الأفريقي.

نهضة بركان.. متخصص الكؤوس القارية

يمتلك نهضة بركان سجلاً قوياً في البطولات الأفريقية، حيث أحرز لقب كأس الكونفيدرالية ثلاث مرات أعوام 2020 و2022 والموسم الماضي، مما يعكس قوته وثباته على الساحة القارية.

الفريق المغربي، الذي يشارك في السوبر الأفريقي للمرة الثانية، يطمح لتكرار إنجازه عام 2020 والظفر باللقب على حساب بيراميدز.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان كأس السوبر الأفريقي كأس الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg