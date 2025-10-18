نجح فريق بيراميدز في ترسيخ عقدة الأندية المصرية بالنسبة للمغاربة بعد حصد كأس السوبر الأفريقي 2025 أمام نهضة بركان.

وأقيمت مباراة بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا ضد نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية في مواجهة كأس السوبر الأفريقي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتوج بيراميدز بلقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بنتيجة 1-0.

وكانت تلك هي المواجهة الخامسة التي جمعت بين الفرق المصرية والمغربية ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

السوبر الأفريقي "مصري 100%" أمام الفريق المغربية

ظهرت بطولة السوبر الأفريقي للنور بداية من عام 1993.

وبدأت المواجهات (المصرية - المغربية) في السوبر القاري بداية من نسخة 2003 (أي منذ 22 عاما) عندما التقى الزمالك مع الوداد.

وتوج حينها الزمالك بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-1.

الأهلي صاحب النصيب الأكبر أمام الفرق المغربية

وفي نسخة 2006، تفوق الأهلي على الجيش الملكي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وغابت المواجهات المصرية - المغربية في السوبر القاري حتى عام 2021 عندما التقى الأهلي مع نهضة بركان على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، وانتصر المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وفي نفس العام (2021) وتحديدًا في شهر ديسمبر، ضرب الأهلي موعدًا مع الرجاء على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وتأخر الأهلي بنتيجة 1-0 حتى الدقيقة 89 عندما سجل طاهر محمد طاهر هدف التعادل.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي كانت في صالح الأهلي، ليتوج بالسوبر الأفريقي أمام الرجاء.

بيراميدز البطل المصري الخامس ضد الفرق المغربية بالسوبر

واستطاع بيراميدز، اليوم السبت، أن يرسخ العقدة بالتتويج الخامس للسوبر الأفريقي للأندية المصرية أمام المغاربة.

وأصبح بيراميدز هو الفريق المصري الثالث الذي يقهر أندية المغرب في السوبر القاري بعد الأهلي والزمالك.