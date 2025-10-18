المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 1
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

3 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جائزة مالية جديدة.. كم حصد بيراميدز بعد التتويج بالسوبر الأفريقي 2025؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:41 م 18/10/2025
بيراميدز

بيراميدز يتوج بالسوبر الأفريقي

حصد نادي بيراميدز، جائزة مالية جديدة، مساء اليوم السبت، بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي.

ويدين بيراميدز بالفضل في تفوقه على نهضة بركان المغربي (1-0) إلى هدف الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 75.

بيراميدز يتوج بالسوبر الأفريقي 2025

جمع بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بين لقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، في إنجاز فريد.

وثأر بيراميدز من نهضة بركان، إذ خسر أول نهائي أفريقي في تاريخه أمام الفريق المغربي نفسه (1-0) في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط، ضمن نهائي الكونفدرالية 2020.

وحصد بيراميدز اللقب المصري الـ14 في نهائيات السوبر الأفريقي عبر تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1993، بعد أن فاز الأهلي به في 8 مناسبات كرقم قياسي، وتوج به الزمالك 5 مرات.

جائزة مالية جديدة

أضاف بيراميدز إلى خزينته 500 ألف دولار، كمكافأة له من كاف على تتويجه بالسوبر الأفريقي.

وكان بيراميدز حصل على 4 ملايين دولار بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم أضاف إليها 2 مليون دولار، قابلة للزيادة، إذا واصل المشوار في منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وإجمالًا، تبلغ قيمة ما حصل عليه بيراميدز في البطولات الثلاث ما يتجاوز 300 مليون جنيه مصري.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg