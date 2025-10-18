حصد نادي بيراميدز، جائزة مالية جديدة، مساء اليوم السبت، بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي.

ويدين بيراميدز بالفضل في تفوقه على نهضة بركان المغربي (1-0) إلى هدف الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 75.

بيراميدز يتوج بالسوبر الأفريقي 2025

جمع بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بين لقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، في إنجاز فريد.

وثأر بيراميدز من نهضة بركان، إذ خسر أول نهائي أفريقي في تاريخه أمام الفريق المغربي نفسه (1-0) في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط، ضمن نهائي الكونفدرالية 2020.

وحصد بيراميدز اللقب المصري الـ14 في نهائيات السوبر الأفريقي عبر تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1993، بعد أن فاز الأهلي به في 8 مناسبات كرقم قياسي، وتوج به الزمالك 5 مرات.

جائزة مالية جديدة

أضاف بيراميدز إلى خزينته 500 ألف دولار، كمكافأة له من كاف على تتويجه بالسوبر الأفريقي.

وكان بيراميدز حصل على 4 ملايين دولار بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم أضاف إليها 2 مليون دولار، قابلة للزيادة، إذا واصل المشوار في منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وإجمالًا، تبلغ قيمة ما حصل عليه بيراميدز في البطولات الثلاث ما يتجاوز 300 مليون جنيه مصري.