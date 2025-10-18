المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الجباس: بيراميدز بطل الدوري في الموسم الماضي.. واحتجنا للوقت لنصل إلى مكانتنا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:01 م 19/10/2025
دودو الجباس مهاجم بيراميدز

دودو الجباس - لاعب بيراميدز

يرى دودو الجباس، لاعب بيراميدز، أن فريقه استغرق بعض الوقت ليحتل قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن بيراميدز بطل الدوري في الموسم الماضي بالنسبة له.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة السوبر الأفريقي بعدما انتصر مساء أمس السبت، على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وقال الجباس في تصريحات عبر قناة أون "E": "كنت أتوقع أن يأتي اليوم ونكون في المكانة التي نستحقها، من البداية ونسعى لأن يكون بيراميدز نادي بطل، هذا النادي يفعل كل شيء من أجل التتويج بالبطولات".

وأضاف: "كفريق أخذ ذلك بعض الوقت بالتأكيد، إذا أردت أن تكون بطل محلي أو أفريقي، فهذا يحتاج لعمل كبير كما يحتاج للاعبين تعرف ما معنى البطولات، وأعتقد أننا وصلنا إلى ذلك في العامين الماضيين".

أما فيما ينقص بيراميدز للتتويج ببطولة الدوري المصري.. قال: "بالنسبة لي نحن أبطال الدوري في الموسم الماضي، وهناك أمورًا لا أريد الحديث عنها لأنه ليس الوقت المناسب، لكن سنحاول من جديد الفوز ببطولة الدوري في الموسم الحالي".

وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، بعدما احتل صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وتقدم بيراميدز بشكوى رسمية في المحكمة الرياضية يطالب فيها أحقيته بالتتويج بالدوري، معللا بذلك أن الأهلي خُصم منه 3 نقاط فقط بعد الانسحاب من مباراة الزمالك في القمة، رغم أنه كان ينتظر أن يُخصم منه 6 نقاط.

بيراميدز كان قد أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة أنه قدم أوراق تثبت أحقيته في التتويج بالدوري بالموسم الماضي. (للتفاصيل اضغط هنا)

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
الأهلي الدوري المصري السوبر الأفريقي دودو الجباس بيراميدز نهضة بركان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

