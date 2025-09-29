الهلال يعلن تفاصيل إصابة الدوسري والمالكي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، تفاصيل إصابتي ثنائي الفريق سالم الدوسري وعبد الإله المالكي، قبل لقاء ناساف الأوزبكي في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر صفحته على منصة "إكس"، أن سالم الدوسري لم يشارك في تدريبات الفريق عصر اليوم بسبب شعوره بآلام في منطقة الحوض.

في المقابل، تواجد عبد الإله المالكي في عيادة "مينا" الطبية بمقر النادي، بسبب شعوره بآلام في الركبة.

وافتتح "زعيم آسيا" مشواره الآسيوي بالفوز على ملعبه "المملكة أرينا" ضد منافسه الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف.

على المستوى المحلي، استطاع الهلال أن يفوز مساء أمس الخميس على حساب الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل الترتيب الرابع برصيد 8 نقاط، من خلال الفوز في مباراتين والتعادل مباراتين أمام القادسية بنتيجة 2-2، وأهلي جدة بنتيجة 3-3.