"الرحلة مستمرة".. تجديد عقد إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:08 ص 05/09/2025
إيهاب أمين

إيهاب أمين لاعب فريق سلة الأهلي

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة، إيهاب أمين، لمدة 3 مواسم مقبلة، ليواصل الرحلة داخل جدران القلعة الحمراء.

وكانت تعاقد إيهاب أمين مع الأهلي، قد انتهى بنهاية الموسم الأخير، بعدما قضى 6 مواسم في القلعة الحمراء، منذ انضمامه في 2019 قادمًا من سبورتينج.

كرة سلة.. مصدر بالأهلي لـ يلا كورة: جلسة منتظرة لحسم موقف إيهاب أمين

تجديد عقد إيهاب أمين

ونشر الأهلي عبر صفحة فريق السلة الرسمية على "فيسبوك"، فيديو عنوانه "الرحلة مستمرة"، يظهر خلاله إيهاب أمين مرتديًا قميصه يحمل الرقم "2028"، في إشار لتجديد التعاقد لمدة 3 مواسم.

وقال إيهاب أمين في كلمات مقتضبة أثناء ظهوره في فيديو تجديد عقده مع الأهلي: "مكمل في بيتي، الرحلة مستمرة".

كرة سلة.. ريم موسى تتحدث عن مشوارها مع الأهلي.. وأغلى لقب في مسيرتها

إيهاب أمين يعد أحد أبرز لاعبي فريق سلة الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وتوج مع المارد الأحمر بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وكان إيهاب أمين أحد نجوم منتخب مصر لكرة السلة، في بطولة الأفرو باسكت الأخيرة، حيث شارك في مباراتي مالي والسنغال بالمجموعات ثم الكاميرون في الدور ربع النهائي.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي سلة الأهلي إيهاب أمين

