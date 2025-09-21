فاز فريق أهلي طرابلس الليبي على نظيره أوتسونوميا بريكس الياباني ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس إنتركونتيننتال المقامة حاليا في سنغافورة في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر.

وتغلب أهلي طرابلس الليبي الذي يقوده فنيا محمد الكرداني على نظيره أوتسونوميا بريكس الياباني بنتيجة 87-78، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية للسلة.

وكان محمد الكرداني قد تولي مؤخرا تدريب أهلي طرابلس الليبي لقيادة الفريق بداية من كأس إنتركونتيننتال للسلة وخلال الموسم الحالي.

وخسر أهلي طرابلس الليبي مباراته الأولى في كأس انتركونتيننتال أمام بالونكيستو مالاجا الإسباني بنتيجة 61-73، ضمن منافسات المجموعة الأولى

ويأمل أهلي طرابلس في تحقيق إنجاز تاريخي لم يسبقه أي فريق عربي أو إفريقي في تحقيق ميدالية تاريخية في كأس إنتركونتيننتال للسلة.

ترتيب المجموعة الأولى

بالونكيستو مالاجا الإسباني برصيد 4 نقاط من فوزين

أهلي طرابلس الليبي برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة

أوتسونوميا بريكس الياباني برصيد 2 نقطتين من خسارة.

حلم البرونزية

سيلتقي أهلي طرابلس الذي يقوده محمد الكرداني للعب على برونزية كأس إنتركونتيننتال مع فلامنجو البرازيلي ثاني المجموعة الثانية غدا الأحد في الساعة الـ11 صباحا بتوقيت القاهرة على البرونزية.

مباراة اللقب

سيلتقي فريق إلوارا هوكز في نهائي كأس إنتركونتيننتال مع مالاجا الإسباني غدا الأحد في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتنص لوائح المسابقة على خوض متصدر المجموعة الأولى والثانية لنهائي البطولة، بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين على البرونزية.

بينما يخوض ثالث الترتيب في كل مجموعة على مباراة المركز الخامس من البطولة.