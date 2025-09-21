المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة سلة.. الكرداني يقود أهلي طرابلس للعب على برونزية كأس إنتركونتيننتال

محمد علام

كتب - محمد علام

05:33 م 20/09/2025 تعديل في 21/09/2025
محمد الكرداني - كرة سلة

محمد الكرداني مدرب أهلي طرابلس للسلة

فاز فريق أهلي طرابلس الليبي على نظيره أوتسونوميا بريكس الياباني ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس إنتركونتيننتال المقامة حاليا في سنغافورة في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر.

وتغلب أهلي طرابلس الليبي الذي يقوده فنيا محمد الكرداني على نظيره أوتسونوميا بريكس الياباني بنتيجة 87-78، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية للسلة.

وكان محمد الكرداني قد تولي مؤخرا تدريب أهلي طرابلس الليبي لقيادة الفريق بداية من كأس إنتركونتيننتال للسلة وخلال الموسم الحالي.

وخسر أهلي طرابلس الليبي مباراته الأولى في كأس انتركونتيننتال أمام بالونكيستو مالاجا الإسباني بنتيجة 61-73، ضمن منافسات المجموعة الأولى

ويأمل أهلي طرابلس في تحقيق إنجاز تاريخي لم يسبقه أي فريق عربي أو إفريقي في تحقيق ميدالية تاريخية في كأس إنتركونتيننتال للسلة.

ترتيب المجموعة الأولى

بالونكيستو مالاجا الإسباني برصيد 4 نقاط من فوزين

أهلي طرابلس الليبي برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة

أوتسونوميا بريكس الياباني برصيد 2 نقطتين من خسارة.

حلم البرونزية

سيلتقي أهلي طرابلس الذي يقوده محمد الكرداني للعب على برونزية كأس إنتركونتيننتال مع فلامنجو البرازيلي ثاني المجموعة الثانية غدا الأحد في الساعة الـ11 صباحا بتوقيت القاهرة على البرونزية.

مباراة اللقب

سيلتقي فريق إلوارا هوكز في نهائي كأس إنتركونتيننتال مع مالاجا الإسباني غدا الأحد في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتنص لوائح المسابقة على خوض متصدر المجموعة الأولى والثانية لنهائي البطولة، بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين على البرونزية.

بينما يخوض ثالث الترتيب في كل مجموعة على مباراة المركز الخامس من البطولة.

كرة سلة أهلي طرابلس كأس انتركونتيننتال محمد الكرداني فلامنجو البرازيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg