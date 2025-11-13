توج النادي الأهلي ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، عقب فوز فريق المرتبط للناشئات تحت 18 عامًا على سبورتنج بنتيجة 62-43 في إياب مباراة النهائي.

وتقدم الأهلي منذ البداية بنتيجة 16-7 في الفترة الأولى، ثم وسع الفارق في الترة الثانية ليحسمها بنتيجة 31-15.

واستمر تفوق الأهلي في الفترة الثالثة بنتيجة 47-30، قبل أن ينهي المباراة في الربع الرابع والأخير بنتيجة 62-43.

وبهذا الفوز حسم الأهلي بطولة دوري المرتبط دون الحاجة إلى نتيجة مباراة السيدات، التي تقام مساء اليوم صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر، المستضيفة لأحداث الدور النهائي.

وكان الفريق الأحمر قد فاز في مواجهتي الذهاب على مستوى الكبار والصغار، قبل أن يتفوق في مباراة الإياب بمنافسات الناشئات، ليصبح رصيده 6 نقاط، بينما يملك الفريق السكندري 3 نقاط فقط، علمًا بأن الفائز يحصل على نقطتين، فيما ينال الخاسر نقطة واحدة.