تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

0 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

1 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 0
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

كرة سلة.. الأهلي يتوج بدوري المرتبط للسيدات على حساب سبورتنج

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:35 م 13/11/2025
فريق سلة الأهلي للسيدات

فريق سلة الأهلي للسيدات

توج النادي الأهلي ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، عقب فوز فريق المرتبط للناشئات تحت 18 عامًا على سبورتنج بنتيجة 62-43 في إياب مباراة النهائي.

وتقدم الأهلي منذ البداية بنتيجة 16-7 في الفترة الأولى، ثم وسع الفارق في الترة الثانية ليحسمها بنتيجة 31-15.

واستمر تفوق الأهلي في الفترة الثالثة بنتيجة 47-30، قبل أن ينهي المباراة في الربع الرابع والأخير بنتيجة 62-43.

وبهذا الفوز حسم الأهلي بطولة دوري المرتبط دون الحاجة إلى نتيجة مباراة السيدات، التي تقام مساء اليوم صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر، المستضيفة لأحداث الدور النهائي.

وكان الفريق الأحمر قد فاز في مواجهتي الذهاب على مستوى الكبار والصغار، قبل أن يتفوق في مباراة الإياب بمنافسات الناشئات، ليصبح رصيده 6 نقاط، بينما يملك الفريق السكندري 3 نقاط فقط، علمًا بأن الفائز يحصل على نقطتين، فيما ينال الخاسر نقطة واحدة.

