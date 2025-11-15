المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة سلة.. مصدر ليلا كورة: الأهلي يضم هاجر عامر على سبيل الإعارة في بطولة أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:54 م 15/11/2025
هاجر عامر

هاجر عامر

حسم النادي الأهلي اتفاقه مع فريق سبورتنج السكندري، لضم هاجر عامر قائدة فريق كرة السلة، لتدعيم صفوف الأحمر، خلال بطولة أفريقيا المقبلة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "طلبنا التعاقد مع هاجر عامر على سبيل الإعارة، خلال بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة".

وتابع: "إدارة سبورتنج وافقت على الطلب، لكن يتبقى فقط إنهاء الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة".

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بلقب دوري المرتبط لكرة السلة، عقب تفوقه على نظيره سبورتنج السكندري في المرحلة النهائية.

ويسعى الأهلي للظفر بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات، لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد فيروڤياريو الموزمبيقي.

يذكر أن هاجر عامر تعد أحد أبرز اللاعبات في مصر، وسبق لها أن قادت فريق سبورتنج لحصد اللقب مرتين من قبل.

