المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

الأهلي بطلا لدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد السكندري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:41 م 24/11/2025
الأهلي والاتحاد سلة

الأهلي والاتحاد كرة سلة

توج النادي الأهلي لكرة السلة، بطلًا لمسابقة دوري المرتبط، بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري، ورفض خوض مباراة إياب الدور النهائي.

الأهلي بطلًا لدوري المرتبط

تم إعلان تتويج الأهلي بطلا لدوري السوبر، بعدما منح اللاعبين مهلة إحماء 20 دقيقة، مع انتظار دخول لاعبي الاتحاد، مع تواجد طاقم الحكام.

لكن حافلة الاتحاد غادرت اعتراضًا على إخلاء المدرجات من الجماهير، وعقب انتهاء المهلة، تم إعلان تتويج الأهلي باللقب.

وكان الأهلي يتفوق في نتيجة مباريات سلسلة نهائي دوري المرتبط (2-1)، وبالتالي كان يكفيه الفوز في هذه المواجهة الأخيرة، كي يتوج بطلًا، وبانسحاب الاتحاد تم اعتبار المتوج بدوري المرتبط.

ماذا حدث؟

كان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف، لكن وصول مواجهة الناشئين للفترات الإضافية، حال دون إقامتها في موعدها.

إلا أن أعمال الشغب التي وقعت بين لاعبي الفريقين، عقب فوز الأهلي، تسببت في تأخير المباراة لوقت أطول، مع أنباء حاليًا واتجاه لتأجيل مباراة إياب نهائي المرتبط وإقامتها غدًا الثلاثاء دون جمهور.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ستحدد بطل دوري المرتبط لكرة السلة، بناءً على نتائج المواجهات الثلاثة السابقة التي جمعت بينهما على مستوى الشباب والفريق الأول.

هناك أنباء جديدة الآن من صالة الشباب والرياضة، أن المباراة تقترب من الانطلاق خلال اللحظات المقبلة.

هتافات الآن بين جماهير الفريقين، في محاولة لإقامة المباراة الآن، بعد مطالبات بإخلاء المدرجات تمامًا.

في هذه الأثناء تغادر جماهير الاتحاد مدرجات صالة الشباب والرياضة، بينما تظهر جماهير الأهلي في الجزء العلوي من المدرجات.

عاد لاعبو الأهلي إلى الصالة مرة أخرى، ولديهم رغبة في خوض المباراة أمام الاتحاد السكندري الآن.

وصلت أنباء جديدة في هذه اللحظات، أن محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، يرفض خوض المباراة دون حضور جماهير الفريق.

إخلاء الملعب من جماهير الأهلي والاتحاد السكندري تمهيدًا لإقامة المباراة.

يؤدي لاعبي الأهلي الإحماء في هذه الأثناء، بالتزامن مع نزول الحكام، بينما غادرت لاعبي الاتحاد إلى الحافلة، انتظارًا للقرار النهائي.

غادرت بعثة وحافلة نادي الاتحاد السكندري، صالة الشباب والرياضة، وترفض خوض المباراة.

تم الإعلان عن تتويج الأهلي بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة، بعد انسحاب الاتحاد السكندري، ورفضه خوض المباراة.

وكان فريق الأهلي تحت 18 عامًا انتصرت منذ قليل على نظيره من الاتحاد السكندري (65-53).

فيما كانت مباراة الأهلي والاتحاد في الذهاب، انتهت بفوز الفريق السكندري (75-66)، بينما مواجهة تحت 18عامًا حسمها ناشئين المارد الأحمر بنتيجة (67-49).

بالتالي الأهلي يحتاج للفوز كي يتوج بطلًا لدوري المرتبط لكرة السلة، بينما الاتحاد يحتاج للفوز لتصبح النتيجة متعادلة، ويتم الذهاب لمباراة فاصلة لتحديد البطل.

وكان الأهلي قد تمكن من التتويج بلقب دوري السوبر لكرة السلة على حساب الاتحاد السكندري، في الموسم الماضي.

الأهلي الاتحاد السكندري مباراة الأهلي والاتحاد دوري المرتبط لكرة السلة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg