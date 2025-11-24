الأهلي بطلا لدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد السكندري

توج النادي الأهلي لكرة السلة، بطلًا لمسابقة دوري المرتبط، بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري، ورفض خوض مباراة إياب الدور النهائي.

تم إعلان تتويج الأهلي بطلا لدوري السوبر، بعدما منح اللاعبين مهلة إحماء 20 دقيقة، مع انتظار دخول لاعبي الاتحاد، مع تواجد طاقم الحكام.

لكن حافلة الاتحاد غادرت اعتراضًا على إخلاء المدرجات من الجماهير، وعقب انتهاء المهلة، تم إعلان تتويج الأهلي باللقب.

وكان الأهلي يتفوق في نتيجة مباريات سلسلة نهائي دوري المرتبط (2-1)، وبالتالي كان يكفيه الفوز في هذه المواجهة الأخيرة، كي يتوج بطلًا، وبانسحاب الاتحاد تم اعتبار المتوج بدوري المرتبط.

ماذا حدث؟

كان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف، لكن وصول مواجهة الناشئين للفترات الإضافية، حال دون إقامتها في موعدها.

إلا أن أعمال الشغب التي وقعت بين لاعبي الفريقين، عقب فوز الأهلي، تسببت في تأخير المباراة لوقت أطول، مع أنباء حاليًا واتجاه لتأجيل مباراة إياب نهائي المرتبط وإقامتها غدًا الثلاثاء دون جمهور.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ستحدد بطل دوري المرتبط لكرة السلة، بناءً على نتائج المواجهات الثلاثة السابقة التي جمعت بينهما على مستوى الشباب والفريق الأول.

هناك أنباء جديدة الآن من صالة الشباب والرياضة، أن المباراة تقترب من الانطلاق خلال اللحظات المقبلة.

هتافات الآن بين جماهير الفريقين، في محاولة لإقامة المباراة الآن، بعد مطالبات بإخلاء المدرجات تمامًا.

في هذه الأثناء تغادر جماهير الاتحاد مدرجات صالة الشباب والرياضة، بينما تظهر جماهير الأهلي في الجزء العلوي من المدرجات.

عاد لاعبو الأهلي إلى الصالة مرة أخرى، ولديهم رغبة في خوض المباراة أمام الاتحاد السكندري الآن.

وصلت أنباء جديدة في هذه اللحظات، أن محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، يرفض خوض المباراة دون حضور جماهير الفريق.

إخلاء الملعب من جماهير الأهلي والاتحاد السكندري تمهيدًا لإقامة المباراة.

يؤدي لاعبي الأهلي الإحماء في هذه الأثناء، بالتزامن مع نزول الحكام، بينما غادرت لاعبي الاتحاد إلى الحافلة، انتظارًا للقرار النهائي.

غادرت بعثة وحافلة نادي الاتحاد السكندري، صالة الشباب والرياضة، وترفض خوض المباراة.

تم الإعلان عن تتويج الأهلي بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة، بعد انسحاب الاتحاد السكندري، ورفضه خوض المباراة.

وكان فريق الأهلي تحت 18 عامًا انتصرت منذ قليل على نظيره من الاتحاد السكندري (65-53).

فيما كانت مباراة الأهلي والاتحاد في الذهاب، انتهت بفوز الفريق السكندري (75-66)، بينما مواجهة تحت 18عامًا حسمها ناشئين المارد الأحمر بنتيجة (67-49).

بالتالي الأهلي يحتاج للفوز كي يتوج بطلًا لدوري المرتبط لكرة السلة، بينما الاتحاد يحتاج للفوز لتصبح النتيجة متعادلة، ويتم الذهاب لمباراة فاصلة لتحديد البطل.

وكان الأهلي قد تمكن من التتويج بلقب دوري السوبر لكرة السلة على حساب الاتحاد السكندري، في الموسم الماضي.