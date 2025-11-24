المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

"رد فعل غريب بعد التراشق".. يلا كورة يكشف مصير مباراة الأهلي والاتحاد في دوري مرتبط السلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:18 م 24/11/2025
كرة سلة - الاتحاد والأهلي - الاتحاد

صورة أرشيفية

تسيطر حالة من الغموض على مصير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، المقرر أن تجمع بين الفريقين الأولين للناديين، وذلك ضمن منافسات دوري المرتبط لكرة السلة رجال.

ونجح فريق مرتبط الأهلي تحت 18 عامًا في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (65-53)، ليتقدم النادي الأحمر (2-1) بمجموع اللقاءات بإضافة نتيجة الفريق الأول.

وانطلقت الاشتباكات بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري تحت 18 عامًا، بعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز الأحمر بالمباراة.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في إياب نهائي دوري المرتبط، بحثًا عن تحديد بطل المسابقة.

مصدر يكشف مصير مباراة الأهلي والاتحاد

كشف مراسل "يلا كورة" المتواجد داخل صالة الشباب والرياضة، أن الاتحاد المصري لكرة السلة يرغب في إخلاء المدرجات من الجماهير، وذلك من أجل إقامة المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي المرتبط.

وأوضح أن النادي الأهلي عبر عن رفضه لمغادرة جماهيره للصالة، مؤكدًا أن أنصار الاتحاد السكندري هم من بدأوا في التجاوز، في الوقت ذاته الذي أقدم فيه لاعب زعيم الثغر بالتعدي على لاعبي الأحمر أثناء احتفالهم، مؤكدًا أن مبدأ المساوة في الظلم ليس عدلًا.

وأكد أن الأهلي يتمسك ببقاء جماهيره في المباراة، في الوقت ذاته الذي بدأ فيه أنصار الفريقين في الهتاف للاعبي المنافس من أجل إقامة المواجهة.

ماذا حدث في نهائي المرتبط؟

أظهر البث المباشر للمباراة قيام لاعب الاتحاد بقذف الكرة تجاه لاعبي الأهلي عقب نهاية المباراة وأثناء استعدادهم للاحتفال.

وقال مراسل "يلا كورة" أن جماهير الاتحاد السكندري هتفت ضد عمرو مصليحي رئيس الاتحاد، عقب الاشتباكات التي شهدت تراشقًا بين أنصار الناديين.

وتقدم الأهلي باحتجاج رسمي لاتحاد السلة بسبب تعرض أحد لاعبيه للإصابة، قبل أن يتدخل الأمن ويحاول إخلاء المدرجات من الجماهير قبل المواجهة بين الفريقين الأولين للناديين وهو ما تسبب في تأخير انطلاقها.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة دوري مرتبط السلة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg