تسيطر حالة من الغموض على مصير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، المقرر أن تجمع بين الفريقين الأولين للناديين، وذلك ضمن منافسات دوري المرتبط لكرة السلة رجال.

ونجح فريق مرتبط الأهلي تحت 18 عامًا في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (65-53)، ليتقدم النادي الأحمر (2-1) بمجموع اللقاءات بإضافة نتيجة الفريق الأول.

وانطلقت الاشتباكات بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري تحت 18 عامًا، بعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز الأحمر بالمباراة.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في إياب نهائي دوري المرتبط، بحثًا عن تحديد بطل المسابقة.

مصدر يكشف مصير مباراة الأهلي والاتحاد

كشف مراسل "يلا كورة" المتواجد داخل صالة الشباب والرياضة، أن الاتحاد المصري لكرة السلة يرغب في إخلاء المدرجات من الجماهير، وذلك من أجل إقامة المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي المرتبط.

وأوضح أن النادي الأهلي عبر عن رفضه لمغادرة جماهيره للصالة، مؤكدًا أن أنصار الاتحاد السكندري هم من بدأوا في التجاوز، في الوقت ذاته الذي أقدم فيه لاعب زعيم الثغر بالتعدي على لاعبي الأحمر أثناء احتفالهم، مؤكدًا أن مبدأ المساوة في الظلم ليس عدلًا.

وأكد أن الأهلي يتمسك ببقاء جماهيره في المباراة، في الوقت ذاته الذي بدأ فيه أنصار الفريقين في الهتاف للاعبي المنافس من أجل إقامة المواجهة.

ماذا حدث في نهائي المرتبط؟

أظهر البث المباشر للمباراة قيام لاعب الاتحاد بقذف الكرة تجاه لاعبي الأهلي عقب نهاية المباراة وأثناء استعدادهم للاحتفال.

وقال مراسل "يلا كورة" أن جماهير الاتحاد السكندري هتفت ضد عمرو مصليحي رئيس الاتحاد، عقب الاشتباكات التي شهدت تراشقًا بين أنصار الناديين.

وتقدم الأهلي باحتجاج رسمي لاتحاد السلة بسبب تعرض أحد لاعبيه للإصابة، قبل أن يتدخل الأمن ويحاول إخلاء المدرجات من الجماهير قبل المواجهة بين الفريقين الأولين للناديين وهو ما تسبب في تأخير انطلاقها.