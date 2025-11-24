تحدث عمرو مصيلحي رئيس اتحاد السلة، عن تفاصيل أزمة مباراة نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط موسم 2025، بعد انسحاب الاتحاد السكندري في ثاني مباريات اللقب.

وقرر الاتحاد السكندري، الانسحاب من المباراة بعد وقوع مشاجرة بين فريقي مرتبط الأهلي والاتحاد السكندري، وما أتبعها من قرار بمنع حضور الجماهير.

وقال عمر مصيلحي في تصريحات عبر قناة غم بي سي مصر2: "لم نكن نتوقع هذا المشهد إطلاقًا، ولأول مرة نواجه هذه الأزمة، اتفقنا مع ممثلي الناديين على إخلاء المدرجات، في حضور مدير الأمن، وكذلك أخرجنا أهالي اللاعبين".

وأضاف: "الأهلي صمم خوض المباراة، ولكننا فوجئنا بأن فريق الاتحاد السكندري غادر الصالة، والحكام احتسبوا الأهلي فائزًا".

وتابع: "الاتحاد السكندري سيطبق عليه اللائحة، واللائحة تقول إنه في حال عدم تواجد 5 أفراد من الفريق يتم احستابه خاسرًا".

وأوضح: "نتفهم أن اللاعبين أرهقوا من الانتظار، لكن كان لا بد من المثول لقرار مجلس إدارة اتحاد السلة".

وواصل: "ووفقًا للائحة فإن موقف الأهلي أقوى، لكنني كنت أتمنى أن تٌلغى المباراة وتُلعب في وقت آخر بدون جمهور".

وأشار إلى: "يحق للاتحاد السكندري التظلم خلال 48 ساعة، وكنت أتمنى أن مسؤولي النادي يتواصلوا معنا، لكننا فوجئنا برحيل الفريق دون إبلاغنا".

وأتم: "تواصلت مع محمد سلامة، رئيس الاتحاد السكندري، وقلت له لماذا رحلتوا؟، أعتذر لجماهير الاتحاد السكندري لكنني ليس بيدي شئ لأنني أطبق اللائحة".