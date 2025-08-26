المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لماذا يفضل فاسكيز الانضمام إلى ليفركوزن؟

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:24 م 26/08/2025
لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد

فاسكيز

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الجناح المخضرم لوكاس فاسكيز بات على أعتاب الانضمام إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بعقد يمتد لموسمين.

وأنهى اللاعب عقده مع ريال مدريد عقب مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية مع الفريق الملكي، وبحسب ما أورده الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق بات كاملًا، حيث من المنتظر أن يسافر فاسكيز إلى ألمانيا اليوم من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

وكان فاسكيز قد تلقى عدة عروض من أندية دولية مثل السعودية وقطر وتركيا، بجانب عرض محلي من ديبورتيفو لاكورونيا، نادي مسقط رأسه، ويعتبر المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع ليفركوزن هي العامل الحاسم في قراره.

وسيكون باير ليفركوزن ثالث محطة احترافية في مسيرة فاسكيز، بعد ريال مدريد وإسبانيول الذي لعب له موسم 2014/15 على سبيل الإعارة.

يذكر أن ليفركوزن استهل مشواره في البوندسليجا بالخسارة (2-1) أمام هوفنهايم، ويضم في تشكيلته عددًا من الصفقات الجديدة مثل المدافع لويك بادي القادم من إشبيلية، والمهاجم الشاب كريستيان كوفاني الذي تألق مع ألباسيتي الموسم الماضي، في مشروع يسعى للمنافسة بقوة بعد رحيل تشابي ألونسو لتدريب ريال مدريد.

