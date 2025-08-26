المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

ذا صن: بايرن ميونيخ يحسم صفقة نيكولاس جاكسون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:26 م 26/08/2025
نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي

نيكولاس جاكسون

توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى اتفاق شفهي مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في خطوة تقربه من الانتقال إلى صفوف العملاق البافاري.

بايرن ميونيخ يقترب من ضم نيكولاس جاكسون

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، وافق جاكسون (24 عامًا) على الشروط الشخصية مع بايرن ميونيخ، وتجري حاليًا مفاوضات بين الناديين لإتمام صفقة إعارة محتملة، قد تتضمن شرطًا يلزم البايرن بالشراء النهائي للاعب.

نوير يكتب التاريخ في الدوري الألماني

وكانت الصحيفة البريطانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن وجود اهتمام من نادٍ كبير لم يُفصح عن هويته بضم جاكسون، قبل أن تتضح لاحقًا هوية النادي وهو بايرن ميونيخ.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لن ينتقل إلى أستون فيلا، رغم التكهنات التي ربطته بإعادة التعاون مع مدربه السابق أوناي إيمري.

وأشارت التقارير إلى أن تشيلسي يطالب بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني لبيع جاكسون بشكل نهائي، لكنه منفتح على خيار الإعارة لتخفيف أعباء راتبه، خاصة مع سعي النادي اللندني للتعاقد مع أليخاندرو جارناتشو، نجم مانشستر يونايتد.

غموض في مستقبل كيم مين جاي مع بايرن ميونخ

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
تشيلسي بايرن ميونيخ الدوري الألماني نيكولاس جاكسون أليخاندرو جارناتشو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

