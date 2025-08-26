ذا صن: بايرن ميونيخ يحسم صفقة نيكولاس جاكسون

توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى اتفاق شفهي مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في خطوة تقربه من الانتقال إلى صفوف العملاق البافاري.

بايرن ميونيخ يقترب من ضم نيكولاس جاكسون

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، وافق جاكسون (24 عامًا) على الشروط الشخصية مع بايرن ميونيخ، وتجري حاليًا مفاوضات بين الناديين لإتمام صفقة إعارة محتملة، قد تتضمن شرطًا يلزم البايرن بالشراء النهائي للاعب.

وكانت الصحيفة البريطانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن وجود اهتمام من نادٍ كبير لم يُفصح عن هويته بضم جاكسون، قبل أن تتضح لاحقًا هوية النادي وهو بايرن ميونيخ.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لن ينتقل إلى أستون فيلا، رغم التكهنات التي ربطته بإعادة التعاون مع مدربه السابق أوناي إيمري.

وأشارت التقارير إلى أن تشيلسي يطالب بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني لبيع جاكسون بشكل نهائي، لكنه منفتح على خيار الإعارة لتخفيف أعباء راتبه، خاصة مع سعي النادي اللندني للتعاقد مع أليخاندرو جارناتشو، نجم مانشستر يونايتد.

