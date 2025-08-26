رسميا.. دورتموند يعلن تمديد عقد كوفاتش

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني بشكل رسمي عن تمديد عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش صاحب الـ53 عاما.

وأكد دورتموند في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء تمديد عقد كوفاتش ليستمر في منصبه كمدير فني للفريق حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وألقى النادي الألماني الضوء على تولي كوفاتش وجهازه الفني قيادة دورتموند في الشتاء الماضي وهو في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري، قبل أن يقوده إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى في نهاية مثيرة للموسم.

دورتموند وصف كوفاتش بأنه "خبير كروي ذو مبادئ واضحة"، مشيرا إلى أنه نفسه بكل إخلاص لدوره في الفريق.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند: "نحن سعداء للغاية بتمديد عقد نيكو وجهازه الفني، هذا الوضوح مهم للجميع للتركيز بشكل كامل على الموسم والتحديات المقبلة".

وأتم: "نسعى جاهدين لتحقيق أقصى قدر من النجاح، ونرغب في التعامل مع كل مباراة بحماس وحماس وشغف، نيكو وفريقه يطالبون بهذه القيم يوميا، ونؤمن بأننا معا سنواصل مسيرة النجاح التي بدأناها في الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن دورتموند استهل مشواره في الدوري الألماني هذا الموسم بتعادل مثير بنتيجة 3-3 مع سانت باولي.

