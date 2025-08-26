المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميا.. دورتموند يعلن تمديد عقد كوفاتش

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:57 م 26/08/2025
نيكو كوفاتش

نيكو كوفاتش

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني بشكل رسمي عن تمديد عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش صاحب الـ53 عاما.

وأكد دورتموند في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء تمديد عقد كوفاتش ليستمر في منصبه كمدير فني للفريق حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

بعد رحيله عن ريال مدريد.. فاسكيز يقترب من باير ليفركوزن

وألقى النادي الألماني الضوء على تولي كوفاتش وجهازه الفني قيادة دورتموند في الشتاء الماضي وهو في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري، قبل أن يقوده إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى في نهاية مثيرة للموسم.

دورتموند وصف كوفاتش بأنه "خبير كروي ذو مبادئ واضحة"، مشيرا إلى أنه نفسه بكل إخلاص لدوره في الفريق.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند: "نحن سعداء للغاية بتمديد عقد نيكو وجهازه الفني، هذا الوضوح مهم للجميع للتركيز بشكل كامل على الموسم والتحديات المقبلة".

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي

وأتم: "نسعى جاهدين لتحقيق أقصى قدر من النجاح، ونرغب في التعامل مع كل مباراة بحماس وحماس وشغف، نيكو وفريقه يطالبون بهذه القيم يوميا، ونؤمن بأننا معا سنواصل مسيرة النجاح التي بدأناها في الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن دورتموند استهل مشواره في الدوري الألماني هذا الموسم بتعادل مثير بنتيجة 3-3 مع سانت باولي.

جدول مباريات اليوم

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
الدوري الألماني بروسيا دورتموند نيكو كوفاتش

