دورتموند يضم كارني تشوكويميكا نهائيا من تشيلسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:03 م 26/08/2025
كارني تشوكويميكا

كارني تشوكويميكا

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني عن تعاقده مع كارني تشوكويميكا بشكل نهائي قادما من تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشوكويميكا صاحب الـ21 عاما كان قد انضم إلى دورتموند في الشتاء الماضي، ليقضي النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا للفريق الألماني.

ريال بيتيس يسعى لضم أونانا من مانشستر يونايتد

وقال دورتموند في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنه تعاقد مع اللاعب الإنجليزي الشاب بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وعلق لارس ريكن، الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند، على الصفقة بقوله: "كان من المهم لنا تعزيز جودة وإبداع خط وسطنا الهجومي، ويسعدنا أننا نجحنا في التعاقد مع موهبة رائعة مثل كارني على المدى الطويل، ويمكننا الآن العمل على تطويره.

فتح الباب لحجز تذاكر مباريات الجولة 5 من الدوري المصري

بينما قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي للنادي الألماني: "يتمتع كارني بإمكانيات هائلة، وقد أثبتها معنا في النصف الثاني من الموسم".

وأتم: "بإمكانه إحداث الفارق من خلال إيجاد حلول فعّالة في المساحات الضيقة، ويمنحنا عنصرا كرويا إضافيا في خط الوسط، وهو أمر مفيد للغاية".

جدير بالذكر أن تشوكويميكا شارك في 17 مباراة مع "الأصفر والأسود" سجل خلالها هدفا واحدا.

