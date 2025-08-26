دورتموند يضم كارني تشوكويميكا نهائيا من تشيلسي

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني عن تعاقده مع كارني تشوكويميكا بشكل نهائي قادما من تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشوكويميكا صاحب الـ21 عاما كان قد انضم إلى دورتموند في الشتاء الماضي، ليقضي النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا للفريق الألماني.

وقال دورتموند في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنه تعاقد مع اللاعب الإنجليزي الشاب بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وعلق لارس ريكن، الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند، على الصفقة بقوله: "كان من المهم لنا تعزيز جودة وإبداع خط وسطنا الهجومي، ويسعدنا أننا نجحنا في التعاقد مع موهبة رائعة مثل كارني على المدى الطويل، ويمكننا الآن العمل على تطويره.

بينما قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي للنادي الألماني: "يتمتع كارني بإمكانيات هائلة، وقد أثبتها معنا في النصف الثاني من الموسم".

وأتم: "بإمكانه إحداث الفارق من خلال إيجاد حلول فعّالة في المساحات الضيقة، ويمنحنا عنصرا كرويا إضافيا في خط الوسط، وهو أمر مفيد للغاية".

جدير بالذكر أن تشوكويميكا شارك في 17 مباراة مع "الأصفر والأسود" سجل خلالها هدفا واحدا.

