حقق بايرن ميونخ فوزه الثاني على التوالي في حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني وذلك بعد الانتصار على أوجسبورج بنتيجة 3-2، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة بايرن ميونخ ضد أوجسبورج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وحسم بايرن الفوز منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما بهدفين حملا توقيع سيرج جنابري ولويس دياز في الدقيقتين 28 و45.

وفي الشوط الثاني أحرز الفرنسي مايكل أوليس الهدف الثالث للنادي البافاري في الدقيقة 48.

وأشعل أوجسبورج المباراة بعدما سجل هدفين بواسطة كريستيان ياكيتش وميرت كومور في الدقيقتين 53 و76، ولكن نجح بايرن أن يحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

ورفع النادي البافاري رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على آينتراخت فرانكفورت بجدول ترتيب الدوري الألماني، وتوقف رصيد أوجسبورج عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

