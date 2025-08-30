المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد سيناريو مثير ضد أوجسبورج.. بايرن ميونخ يستعيد صدارة الدوري الألماني

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:57 م 30/08/2025
بايرن

بايرن ميونخ

حقق بايرن ميونخ فوزه الثاني على التوالي في حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني وذلك بعد الانتصار على أوجسبورج بنتيجة 3-2، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة بايرن ميونخ ضد أوجسبورج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

طالع نتائج مباريات الجولة الثانية من هنا

وحسم بايرن الفوز منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما بهدفين حملا توقيع سيرج جنابري ولويس دياز في الدقيقتين 28 و45.

وفي الشوط الثاني أحرز الفرنسي مايكل أوليس الهدف الثالث للنادي البافاري في الدقيقة 48.

وأشعل أوجسبورج المباراة بعدما سجل هدفين بواسطة كريستيان ياكيتش وميرت كومور في الدقيقتين 53 و76، ولكن نجح بايرن أن يحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

ورفع النادي البافاري رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على آينتراخت فرانكفورت بجدول ترتيب الدوري الألماني، وتوقف رصيد أوجسبورج عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

للتعرف على ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

الدوري الألماني بايرن ميونخ أوجسبورج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg