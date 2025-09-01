رسميًا.. شتوتجارت يعلن ضم الخنوس من ليستر سيتي

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، التعاقد مع المغربي بلال الخنوس نجم فريق ليستر سيتي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

تقارير تكشف قيمة صفقة انتقال بلال الخنوس لشتوتجارت

وكشف شتوتجارت عن ضم الخنوس على سبيل الإعارة، من ليستر سيتي، وأكدت تقارير صحفية أن الفريق الألماني وضع بند أحقية الشراء مقابل 26 مليون يورو.

وشارك بلال في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين، كما شارك في التشامبيونشيب مع ليستر ببداية الموسم الحالي.

وأصبح اللاعب المغربي صاحب الـ 21 عامًا سابع صفقات شتوتجارت، خلال الميركاتو الصيفي، وسيحمل القميص رقم 11.

بلال الخنوس: شتوتجارت نادٍ كبير.. وانطباعاتي إيجابية

وقال الخنوس في تصريحات لموقع شتوتجارت الرسمي: "انطباعاتي الأولى إيجابية للغاية، وأنا سعيد لأن كل شيء سار على ما يرام، شتوتجارت نادٍ كبير، وقد حقق نجاحًا باهرًا في السنوات الأخيرة".

وتابع: "كانت المناقشات مع الإدارة ممتازة، أتطلع إلى المرحلة المقبلة، وأتطلع بشوق للبدء والتعرف على زملائي الجدد بشكل أفضل".

وأشاد فابيان فولجيموث، المدير الرياضي لنادي شتوتجارت على صفقة فريقه الجديدة قائلًا: "يسعدنا إتمام صفقة انتقال بلال الخنوس، إنه لاعب شاب واعد سيُبرز مهاراته الهجومية، لا سيما في خط الوسط، وكذلك على الجناح".

وأتم: "يتميز بمهارة المراوغة والسرعة، ويمتلك تمريرات ممتازة، مما يزيد من تنوع أسلوبنا الهجومي، إن مهاراته الهجومية وخبرته الدولية، التي اكتسبها في الدوريات الأوروبية ومع المنتخب المغربي، تجعله إضافة قيّمة لأسلوب لعبنا".