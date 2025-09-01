المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. شتوتجارت يعلن ضم الخنوس من ليستر سيتي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:04 م 01/09/2025
بلال الخنوس لاعب شتوتجارت

بلال الخنوس لاعب شتوتجارت

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، التعاقد مع المغربي بلال الخنوس نجم فريق ليستر سيتي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

تقارير تكشف قيمة صفقة انتقال بلال الخنوس لشتوتجارت

وكشف شتوتجارت عن ضم الخنوس على سبيل الإعارة، من ليستر سيتي، وأكدت تقارير صحفية أن الفريق الألماني وضع بند أحقية الشراء مقابل 26 مليون يورو.

وشارك بلال في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين، كما شارك في التشامبيونشيب مع ليستر ببداية الموسم الحالي.

وأصبح اللاعب المغربي صاحب الـ 21 عامًا سابع صفقات شتوتجارت، خلال الميركاتو الصيفي، وسيحمل القميص رقم 11.

بلال الخنوس: شتوتجارت نادٍ كبير.. وانطباعاتي إيجابية

وقال الخنوس في تصريحات لموقع شتوتجارت الرسمي: "انطباعاتي الأولى إيجابية للغاية، وأنا سعيد لأن كل شيء سار على ما يرام، شتوتجارت نادٍ كبير، وقد حقق نجاحًا باهرًا في السنوات الأخيرة".

وتابع: "كانت المناقشات مع الإدارة ممتازة، أتطلع إلى المرحلة المقبلة، وأتطلع بشوق للبدء والتعرف على زملائي الجدد بشكل أفضل".

وأشاد فابيان فولجيموث، المدير الرياضي لنادي شتوتجارت على صفقة فريقه الجديدة قائلًا: "يسعدنا إتمام صفقة انتقال بلال الخنوس، إنه لاعب شاب واعد سيُبرز مهاراته الهجومية، لا سيما في خط الوسط، وكذلك على الجناح".

وأتم: "يتميز بمهارة المراوغة والسرعة، ويمتلك تمريرات ممتازة، مما يزيد من تنوع أسلوبنا الهجومي، إن مهاراته الهجومية وخبرته الدولية، التي اكتسبها في الدوريات الأوروبية ومع المنتخب المغربي، تجعله إضافة قيّمة لأسلوب لعبنا".

مباراة شتوتجارت القادمة
شتوتجارت ليستر سيتي بلال الخنوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg