مولر يتدرب مع بايرن ميونخ في فترة التوقف الدولي

عاد النجم المخضرم توماس مولر إلى ناديه السابق فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويقضي مولر (35 عاما) بضعة أيام مع بايرن قادما من ناديه الكندي الجديد فانكوفر وايتكابس.

فانتازي.. تغيرات جديدة في أسعار اللاعبين قبل الجولة 4

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فقد شوهد النجم المخضرم وهو يحافظ على لياقته البدنية مرتديا زي الفريق البافاري في مركز التدريب، اليوم الثلاثاء مع لاعبين آخرين، خلت قوائم منتخباتهم الوطنية من أسمائهم في الأجندة الدولية الحالية.

ولعب مولر مع بايرن لمدة 25 عاما، وتدرب هناك أيضا بعد انتهاء عقده وقبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وستكون المباراة القادمة لمولر مع وايتكابس في 14 سبتمبر الجاري ضد فيلادلفيا يونيون بالدوري الأمريكي.

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

جدول مباريات اليوم