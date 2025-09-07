المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رئيس بايرن ميونخ ساخرا: صفقة فولتمايد لا علاقة لها بكرة القدم.. بل بنك الحظ

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:06 م 07/09/2025
فولتمايد

الألماني نيك فولتمايد ينضم إلى نيوكاسل

سخر أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ، من قيمة انتقال المهاجم الألماني نيك فولتمايد إلى نيوكاسل يونايتد، موضحًا أنه الصفقة لا علاقة لها بكرة القدم، بل هي أشبه بما يحدث في لعبة بنك الحظ.

وبحث بايرن ميونخ في الصيف عن مهاجم جديد لمزاملة الإنجليزي هاري كين، ليفاوض شتوتجارت على ضم الشاب فولتمايد.

ورفض شتوتجارت التخلي عن فولتمايد لبايرن ميونخ بسبب خلاف مادي، قبل أن يبيع خدماته بـ85 مليون يورو لنيوكاسل.

رئيس بايرن ميونخ يسخر من صفقة فولتمايد

وقال هونيس في تصريحات لقناة Sport 1 الألمانية، اليوم الأحد: "نحن الفائزون الحقيقيون في سوق الانتقالات الصيفية".

وأضاف: "لدى بايرن ميونخ فريق قوي، ولم نكن في حاجة إلى ضم لاعبين جديد.. أردنا التعاقد مع فلوريان فيرتز لكننا لم نكن لندفع 150 مليون يورو أبدًا كما فعل ليفربول".

وأكمل: "عرضنا كذلك 55 مليونًا من أجل فولتمايد، لكن شتوتجارت طلب 75 مليونًا، وفي النهاية انتقل بـ90 مليونًا.. بالنسبة لي ما فعله نيوكاسل لا علاقة له بكرة القدم، بل بمونوبولي فقط (لعبة بنك الحظ)".

ونجح بايرن ميونخ لاحقًا في استعارة خدمات المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون من تشيلسي، مع بند شراء يصل إلى 80 مليون يورو حال تحقيق بعض الشروط التي وصفها هونيس بـ"المستحيلة".

وأتم رئيس بايرن الشرفي: "لا تنسوا أنه في يناير سيكون لدينا صفقات جديدة بعودة اللاعبين المصابين أمثال موسيالا وديفيز وإيتو".

التعليقات

