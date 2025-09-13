حقق بايرن ميونخ فوزًا ساحقًا على ضيفه هامبورج بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني (البوندسليجا)، ليستعيد صدارة الترتيب بجدارة.

هاري كين يتألق بثنائية في فوز بايرن الساحق

وتألق النجم الإنجليزي هاري كين بتسجيله هدفين في الدقيقتين 26 و62، ليتربع على صدارة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف في 3 مباريات.

بدأ مهرجان الأهداف مبكرًا مع سيرج جنابري الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 3، قبل أن يضيف ألكسندر بافلوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 9.

وأكمل الكولومبي لويس دياز، المنتقل حديثًا من ليفربول، الخماسية بالهدف الرابع في الدقيقة 29.

بايرن يحافظ على العلامة الكاملة وهامبورج يواصل نزيف النقاط

بهذا الانتصار الثالث على التوالي، حافظ بايرن ميونخ على العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند وكولن في صدارة الترتيب، معززًا آماله في الدفاع عن لقبه.

في المقابل، ظل هامبورج في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة، دون تسجيل أي هدف في البوندسليجا حتى الآن، في موسمه الأول بعد العودة إلى الدوري عقب غياب استمر 7 سنوات.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني 2025-2026 اضغط هنا