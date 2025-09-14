المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صدارة بايرن ميونخ.. جدول ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة الثالثة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:53 م 14/09/2025
بايرن ميونخ

احتفال لاعبي بايرن ميونخ

يواصل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من المسابقة، 

فيردر بريمن يكتسح مونشنجلادباخ.. وانتصار سانت باولي في بوندسليجا.. طالع التفاصيل من هنا

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونخ حافظ على تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني، بفارق نقطتين.

كما تمكن سانت باولي من اقتحام المربع الذهبي بعد الفوز على أوجسبورج خلال مواجهات الجولة الثالثة من بوندسليجا.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية الجولة الثالثة:

1- بايرن ميونخ: 9 نقاط.

2- بوروسيا دورتموند: 7 نقاط.

3- كولن: 7 نقاط.

4- سانت باولي: 7 نقاط.

5- آينتراخت فرانكفورت: 6 نقاط.

6- هوفنهايم: 6 نقاط.

جدول الدوري الألماني الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.. طالع التفاصيل من هنا

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.. طالع التفاصيل من هنا

بايرن ميونخ الدوري الألماني جدول ترتيب الدروي الألماني

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

