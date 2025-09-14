يواصل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من المسابقة،

فيردر بريمن يكتسح مونشنجلادباخ.. وانتصار سانت باولي في بوندسليجا.. طالع التفاصيل من هنا

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونخ حافظ على تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني، بفارق نقطتين.

كما تمكن سانت باولي من اقتحام المربع الذهبي بعد الفوز على أوجسبورج خلال مواجهات الجولة الثالثة من بوندسليجا.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية الجولة الثالثة:

1- بايرن ميونخ: 9 نقاط.

2- بوروسيا دورتموند: 7 نقاط.

3- كولن: 7 نقاط.

4- سانت باولي: 7 نقاط.

5- آينتراخت فرانكفورت: 6 نقاط.

6- هوفنهايم: 6 نقاط.

جدول الدوري الألماني الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.. طالع التفاصيل من هنا

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.. طالع التفاصيل من هنا