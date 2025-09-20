الخنوس يعيد شتوتجارت إلى الانتصارات في الدوري الألماني

عاد شتوتجارت إلى درب الانتصارات في الدوري الألماني "بوندسليجا" هذا الموسم، بتغلبه على سانت باولي.

شتوتجارت فاز على ضيفه سانت باولي 2-0، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وتقدم شتوتجارت عن طريق إيرمدين ديميروفيتش في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله المغربي بلال الخنوس الهدف الثاني في الدقيقة 50.

هذا هو الفوز الثاني لشتوتجارت هذا الموسم، بعد انتصاره على بروسيا مونشنجلادباخ 1-0 في المرحلة الثانية، ليعوض خسارته أمام فرايبورج 1-3 في الجولة الثالثة.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، وذلك بشكل مؤقت لحين اكتمال باقي مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سانت باولي عند 7 نقاط في المركز الرابع متلقيا خسارته الأولى في الموسم، بعدما حقق انطلاقة جيدة للموسم بتحقيقه انتصارين وتعادله في مباراة واحدة.

