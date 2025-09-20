المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
14:30
ايفرتون

ايفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الخنوس يعيد شتوتجارت إلى الانتصارات في الدوري الألماني

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:01 ص 20/09/2025
الخنوس

بلال الخنوس

عاد شتوتجارت إلى درب الانتصارات في الدوري الألماني "بوندسليجا" هذا الموسم، بتغلبه على سانت باولي.

شتوتجارت فاز على ضيفه سانت باولي 2-0، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وتقدم شتوتجارت عن طريق إيرمدين ديميروفيتش في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله المغربي بلال الخنوس الهدف الثاني في الدقيقة 50.

هذا هو الفوز الثاني لشتوتجارت هذا الموسم، بعد انتصاره على بروسيا مونشنجلادباخ 1-0 في المرحلة الثانية، ليعوض خسارته أمام فرايبورج 1-3 في الجولة الثالثة.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، وذلك بشكل مؤقت لحين اكتمال باقي مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سانت باولي عند 7 نقاط في المركز الرابع متلقيا خسارته الأولى في الموسم، بعدما حقق انطلاقة جيدة للموسم بتحقيقه انتصارين وتعادله في مباراة واحدة.

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

شتوتجارت الدوري الألماني بلال الخنوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg