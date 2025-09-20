تستمر منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني، التي انطلقت بالأمس الجمعة.

وأقيم 4 مباريات مساء اليوم في الجولة الرابعة من الدوري، والتي يأتي على رأسهم لقاء بايرن ميونخ أمام هوفنهايم.

وفاز بايرن ميونخ برباعية مقابل هدف أمام هوفنهايم، في لقاء شهد هاتريك جديد لهاري كين.

وأصبح بايرن ميونخ، هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بالانتصار في أول 4 مباريات في الدوري الألماني.

ترتيب الدوري الألماني

وجاء ترتيب الدوري الألماني كالتالي:

1- بايرن ميونخ - 12 نقطة - 4 مباريات

2- لايبزيج - 9 نقاط - 4 مباريات

3- بوروسيا دورتموند - 7 نقاط - 3 مباريات

4- كولن - 7 نقاط - 4 مباريات

5- سانت باولي - 7 نقاط - 4 مباريات

6- آينتراخت فرانكفورت - 4 نقاط - 3 مباريات

7- فرايبورج 6 نقاط - 4 مباريات

8- شتوتجارت - 6 نقاط 4 مباريات

9- هوفنهايم - 6 نقاط - 4 مباريات

10- فولفسبورج - 5 نقاط - 3 مباريات

11- باير ليفركوزن - 4 نقاط - 3 مباريات

12- ماينز - 4 نقاط - 4 مباريات

13- فيردر بريمن - 4 نقاط - 4 مباريات

14- هامبورج - 4 نقاط - 4 مباريات

15- أوجسبورج 3 نقاط - 4 مباريات

16- يونيون برلين - 3 نقاط - 3 مباريات

17- بوروسيا مونشنجلادباج - نقطة وحيدة - 3 مباريات

18- هادينهايم - 0 نقاط - 4 مباريات.