المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

- -
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة.. جدول ترتيب الدوري الألماني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:21 م 20/09/2025
بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي

بايرن ميونخ

تستمر منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني، التي انطلقت بالأمس الجمعة.

وأقيم 4 مباريات مساء اليوم في الجولة الرابعة من الدوري، والتي يأتي على رأسهم لقاء بايرن ميونخ أمام هوفنهايم.

وفاز بايرن ميونخ برباعية مقابل هدف أمام هوفنهايم، في لقاء شهد هاتريك جديد لهاري كين.

وأصبح بايرن ميونخ، هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بالانتصار في أول 4 مباريات في الدوري الألماني.

ترتيب الدوري الألماني

وجاء ترتيب الدوري الألماني كالتالي:

1- بايرن ميونخ - 12 نقطة - 4 مباريات

2- لايبزيج - 9 نقاط - 4 مباريات

3- بوروسيا دورتموند - 7 نقاط - 3 مباريات

4- كولن - 7 نقاط - 4 مباريات

5- سانت باولي - 7 نقاط - 4 مباريات

6- آينتراخت فرانكفورت - 4 نقاط - 3 مباريات

7- فرايبورج 6 نقاط - 4 مباريات

8- شتوتجارت - 6 نقاط 4 مباريات

9- هوفنهايم - 6 نقاط - 4 مباريات

10- فولفسبورج - 5 نقاط - 3 مباريات

11- باير ليفركوزن - 4 نقاط - 3 مباريات

12- ماينز - 4 نقاط - 4 مباريات

13- فيردر بريمن - 4 نقاط - 4 مباريات

14- هامبورج - 4 نقاط - 4 مباريات

15- أوجسبورج 3 نقاط - 4 مباريات

16- يونيون برلين - 3 نقاط - 3 مباريات

17- بوروسيا مونشنجلادباج - نقطة وحيدة - 3 مباريات

18- هادينهايم - 0 نقاط - 4 مباريات.

 

الدوري الألماني بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg